Двух ограбивших участника СВО мужчин арестовали во Владимирской области

В городе Гусь-Хрустальный арестовали двух мужчин, которые ограбили на 1,6 млн рублей получившего ранение участника спецоперации. Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Владимирской области.

«Обвиняемые, зная, что у местного жителя, являющегося участником специальной военной операции, имеются денежные средства, полученные им в качестве выплат после ранений, прибыли по месту его нахождения на улице Рудницкого города Гусь-Хрустальный и, угрожая оружием, заставили сесть к ним в автомобиль. После этого фигуранты под действием угроз открыто похитили его мобильный телефон и посредством банковского приложения перевели с его счета 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») в отношении местных жителей 1991 и 1995 годов рождения.

Обоих фигурантов задержали, им предъявлены обвинения. Суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 11 сентября, жителя Москвы ограбили на 2 млн рублей в фитнес-клубе. Он встретился со знакомым, который передал ему наличные средства, положил их в спортивную сумку и отправился на тренировку. На время занятий москвич убрал сумку в шкафчик раздевалки, но позже ее там не оказалось. Мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело.