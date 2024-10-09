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Стало известно о связях арестованного белгородского священника с криминалом

РИА: арестованный по делу об убийстве священник Дементеев связан с криминалом
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Арестованные по делу об убийствах, похищении и вымогательстве в 1997–2017 годах в Белгородской области священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов имеют обширные связи в криминальной среде. Об этом в среду, 9 октября, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на официальные судебные документы.

По полученной информации, участники дела, имея обширные связи, могут скрыться от суда и следствия с целью избежать уголовной ответственности, а также «координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности».

В ходе следствия были назначены дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, проведены обыски, изъяты доказательства, допрошены свидетели. Сбор доказательств еще продолжается, отмечает «Газета.Ru».

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В апреле стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ расследует уголовное дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются военнослужащий, священник и предприниматель из Белгородской области. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

Все трое были задержаны летом прошлого года, после чего помещены под стражу.

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