Стало известно о связях арестованного белгородского священника с криминалом
Арестованные по делу об убийствах, похищении и вымогательстве в 1997–2017 годах в Белгородской области священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов имеют обширные связи в криминальной среде. Об этом в среду, 9 октября, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на официальные судебные документы.
По полученной информации, участники дела, имея обширные связи, могут скрыться от суда и следствия с целью избежать уголовной ответственности, а также «координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности».
В ходе следствия были назначены дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, проведены обыски, изъяты доказательства, допрошены свидетели. Сбор доказательств еще продолжается, отмечает «Газета.Ru».
В апреле стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ расследует уголовное дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются военнослужащий, священник и предприниматель из Белгородской области. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.
Все трое были задержаны летом прошлого года, после чего помещены под стражу.