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В минздраве Якутии сообщили о смерти пострадавшей от нападения собак девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Девочка, пострадавшая от нападения собак в поселке Чульман в Якутии, скончалась. Об этом 9 октября сообщило министерство здравоохранения республики.

«Министерство здравоохранения Якутии с прискорбием сообщает о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что врачи боролись за ее жизнь, однако из-за полученных несовместимых с жизнью травм девочка скончалась. Министерство выразило соболезнования родным и близким.

Также в этот день в администрации Нерюнгринского района сообщили, что собаки, напавшие на девочку, были отловлены. Помимо этого, было принято решение об усилении мер по отлову животных.

«На сегодняшний день, по информации Чульманской поселковой администрации, на территории поселка работают две бригады по отлову животных без владельцев. В пункт передержки помещены 16 особей, в их числе собаки, напавшие на ребенка», — говорилось в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 293 УК РФ).

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Стая из около десятка собак напала на девочку 7 октября. Девочку госпитализировали в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии, ей провели операцию. Следственный комитет РФ и прокуратура начали проверки случившегося.

Жители поселка Чульман, где произошла трагедия, рассказали «Известиям», что множество собак на улицах стало для местных большой проблемой. По их словам, животные уже нападали на детей, которые в результате боятся выходить гулять. И.о. начальника районного управления ветеринарии Маргарита Клименко пообещала, что ведомство примет необходимые меры в связи с произошедшим в поселке.

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