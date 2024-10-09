Реклама
Прямой эфир
Спорт
Менеджер Бивола заявил о подаче протеста на результат поединка
Мир
США направят Израилю батарею ПРО THAAD с американскими военными
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Общество
Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на съемках фильма в Ленобласти увеличилось до 23
Общество
СМИ сообщили о смерти бизнесмена Александра Смоленского
Происшествия
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Наука и техника
Определен список космонавтов для подготовки к первому полету на РОС
Мир
Daily Mail сообщила о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать у Британии репарации
Общество
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский»
Мир
Bloomberg указало на растущий разрыв между Украиной и ее западными союзниками
Мир
Нетаньяху призвал генсека ООН Гутерриша вывести миротворцев из зоны боев в Ливане
Мир
СМИ Украины сообщили о массовых рейдах военкомов на курорте Буковель
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на киносъемках в Ленобласти возросло до 15
Мир
Азаров заявил об установке Западом требований по мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о покушении уклониста на сотрудницу ТЦК
Мир
Столтенберг назвал хорошие отношения с РФ после холодной войны правильной стратегией
Армия
ВС РФ с помощью дронов уничтожили минный шлагбаум ВСУ в Харьковской области
Сюжет:

Расчет гаубиц Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты способны поражать цель на расстоянии свыше 17 км. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе артиллеристам удалось оперативно уничтожить пункт БПЛА ВСУ, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Поразив цель, расчет замаскировал орудие и был направлен в укрытие с целью безопасности.

«Здесь нужно слушать воздух. Откуда выход, приход. Чтобы быстро можно было уйти в укрытие», — отметил командир орудия с позывным Острый.

В ведомстве отметили, что расчеты Д-20 выполняют боевые задачи по уничтожению бронетехники противника, живой силы, складов и укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, добавили в Минобороны.

Сбитые налетчики: как изменились задачи бойцов-зенитчиков по ходу СВО
Вместо вертолетов и самолетов основными целями ПВО стали беспилотники

Ранее, 8 октября, расчет ПТРК «Корнет» поразил наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепровского лимана. Местоположение противника стало известно после разведки побережья расчетами беспилотников Supercam артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024