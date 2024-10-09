Расчет гаубиц Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты способны поражать цель на расстоянии свыше 17 км. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе артиллеристам удалось оперативно уничтожить пункт БПЛА ВСУ, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Поразив цель, расчет замаскировал орудие и был направлен в укрытие с целью безопасности.

«Здесь нужно слушать воздух. Откуда выход, приход. Чтобы быстро можно было уйти в укрытие», — отметил командир орудия с позывным Острый.

В ведомстве отметили, что расчеты Д-20 выполняют боевые задачи по уничтожению бронетехники противника, живой силы, складов и укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, добавили в Минобороны.

Ранее, 8 октября, расчет ПТРК «Корнет» поразил наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепровского лимана. Местоположение противника стало известно после разведки побережья расчетами беспилотников Supercam артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр».

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