В России создали бронежилет для женщин
В России создали бронежилет для женщин, рассказал «Известиям» владелец компании по производству средств индивидуальной защиты «БронеЁж» Савва Бурлингас. Он имеет особый крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель. Бронежилеты уже прошли испытания в зоне СВО и получили хорошие отзывы. Эксперты подтвердили необходимость такой защиты для женщин.
«Многие забывают, но медицинские работники часто оказываются рядом с передовой, чтобы вывезти раненых. То есть в этот момент они находятся в зоне действия артиллерии противника и вездесущих дронов. А мы знаем, что значительный процент медработников — это женщины», — отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин.
Бронезащита для девушек должна учитывать их анатомические особенности, рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.
«Хотя в качестве военнослужащих штурмовых подразделений, в отличие от украинской армии, женщины у нас не служат, но бронежилеты им безусловно нужны», — отметил он.
Комплект из жилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БР-5 весит около 7,5 кг.
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Со знанием тела: в России начали выпускать бронежилеты для женщин