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Торговля потеряет до 100 млрд рублей на сдерживании цен на яйца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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ФАС предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц, обычно его высчитывают как 5% от общего объема поставки. Это коснется лишь двух категорий продукции — С1 и С2, которые являются социально значимыми. Такое правило может начать действовать в РФ с 1 марта 2025 года. Об этом сказано в документах службы, с которыми ознакомились «Известия».

Вкрутую меру: в РФ введут новый механизм сдерживания цен на яйца
Торговым сетям запретят получать вознаграждение за продажу этого товара

Помимо самого предложения о запрете такого бонуса за продвижение в магазинах, ФАС провела расчеты, с какими дополнительными издержками столкнутся торговые сети. Ведь ритейлеры недополучат часть своих доходов, плюс потратят средства на перезаключение договоров.

Антимонопольная служба взяла горизонт оценки в шесть лет, как того требует регулирование для подобного анализа, то есть речь идет о периоде 2024–2030 годов. ФАС насчитала 92,6 млрд рублей недополученной прибыли ритейлеров непосредственно от запрета на вознаграждение и еще 5,7 млрд рублей уйдет на перезаключение договоров поставки с производителями яиц. В итоге получается 98,3 млрд рублей, которые потеряет отрасль.

ФАС перемножала между собой сразу несколько показателей. Служба исходила из того, что средняя цена яйца куриного в 2023 году составила 6,47 рублей за 1 штуку. По данным Росстата, в том году продали на 34 млрд рублей. Также служба учитывала макропрогноз Минэкономразвития, согласно которому индекс потребительских цен в 2024 году составит 104,5%, в 2025 году — 104%, в 2026 году — 104%. Динамика производства яиц между тем будет нарастать: в 2024 году к предыдущему году она составит 0,6%, в 2025-м — 0,6% и в 2026 году — 0,2%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вкрутую поворот: ритейлеры недосчитаются 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца

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