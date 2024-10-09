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Бизнес предложил расширить режим автоматизированной УСН с 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (УСН) попросили распространить с 2025-го на заинтересованные регионы. Письмо с предложением «Опора России» направила в Минфин.

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Сейчас механизмом предприниматели могут воспользоваться в четырех субъектах — в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Распространить такой режим по РФ планируют в 2026-м, однако бизнес убежден, что сделать это следует досрочно.

Субъекты заинтересованы в эксперименте, механизм предусматривает автоматизацию процессов администрирования налогов, говорится в письме. Например, депутаты заксобрания Петербурга предложили добавить город в перечень пилотных регионов для внедрения АУСН, законопроект уже внесен в Госдуму.

Автоматизированная УСН — это режим, при котором организациям не нужно самостоятельно рассчитывать налог, сдавать декларацию, расчет по страховым взносам и другую отчетность, проходить налоговые проверки.

Сейчас в РФ более 10 млн самозанятых. Следующий шаг развития для них — регистрация ИП и переход на УСН, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Но тогда предпринимателю придется вести бухучет и другие формы отчетности, что может стать стоп-фактором.

«Перед ФНС и «Опорой России» была поставлена задача сделать так, чтобы формированием налогов и отчетов занималась сама ФНС. Мы видим, что такой механизм удобен: не нужен бухгалтер, нет рисков, что налоги начислены неверно», — пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Налог успеха: бизнес просит досрочно расширить режим автоматизированной УСН

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