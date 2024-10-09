В сентябре выдачи семейной ипотеки выросли на 15% и превысили 199 млрд рублей — это сопоставимо с показателями мая 2024-го, когда условия госпрограммы еще не ужесточили. Такие данные следуют из статистики «Дом.РФ» («Известия» ее изучили).

«Спрос на семейную ипотеку остается стабильно высоким. По итогам сентября на эту программу пришлось более трети от всех выданных ипотечных кредитов по количеству и около половины — по объему», — сообщил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Участники рынка подтверждают восходящую тенденцию. Объем выдач по семейной ипотеке по сравнению с августом в банке «Дом.РФ» вырос на 60%, в Абсолют Банке — на 52%, а в ВТБ — на четверть, сообщили представители организаций. «Известия» также направили запросы в другие крупнейшие банки.

Сейчас, когда ставки по рыночным кредитам находятся выше 20%, семейная ипотека остается для многих единственной возможностью получить кредит на доступных условиях, пояснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

В прошлом месяце крупнейшие финансовые организации столкнулись с дефицитом лимитов по программе для семей с детьми — к 18 сентября «Сбер» и Альфа-банк использовали их на 95%. Из-за этого отдельные игроки рынка приостановили выдачи или повысили первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%, фактически поставив программу «на стоп».

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что вопрос по увеличению лимитов на этот год по семейной ипотеке сейчас прорабатывается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домашний рычаг: выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая