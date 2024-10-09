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Выдачи дальневосточной ипотеки за месяц упали на 38%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Объем выдач дальневосточной ипотеки по итогам сентября составил 11,3 млрд рублей — это на 38% меньше, чем месяцем ранее, следует из данных «Дом.РФ». При этом количество выданных в рамках программы кредитов сократилось почти на 40% — с 3,3 тыс. ссуд до 2 тыс.

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Максимальная сумма кредита по дальневосточной ипотеке ограничивалась 9 млн рублей — это относительно небольшая сумма, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Вероятно, цены на квартиры в Приморском и Хабаровском краях — очагах роста ипотеки в ДФО — вышли за границы лимитов и население решило отложить покупку, а возможно, и дождаться коррекции цен.

При этом сейчас, когда ставки по рыночным кредитам находятся выше 20%, льготная ипотека остается для многих единственной возможностью получить кредит на доступных условиях, пояснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

ЦБ пытается замедлить инфляцию и стремится снизить объемы выдач всех кредитов, повышая ключевую ставку, объяснил глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко. Однако на льготные займы политика регулятора не действует, поскольку их стоимость для заемщиков зафиксирована.

Суммарные выдачи по всем госпрограммам за сентябрь выросли на 11% и достигли 217 млрд рублей. Выдачи семейной ипотеки выросли на 15% (199 млрд рублей), а IT-ипотеки — более чем вдвое (до 6 млрд рублей).

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