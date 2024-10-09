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Выдачи IT-ипотеки выросли в 2,6 раза после перезапуска программы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Объем выдач IT-ипотеки по итогам сентября составил 6,3 млрд рублей — это в 2,6 раза больше, чем месяцем ранее, следует из данных «Дом.РФ». При этом количество выданных в рамках программы кредитов выросло в четыре раза — с 178 ссуд до 754. Месяцем ранее выдачи IT-ипотеки рухнули в 17 раз, следует из данных «Дом.РФ».

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IT-ипотека кардинально поменялась, и сегмент клиентов, которые подходят под ее условия, существенно сузился, подчеркнули в пресс-службе ВТБ. С 1 августа из госпрограммы исключили Москву и Санкт-Петербург, хотя с начала 2024 года именно на эти регионы приходилось 54% всех выданных займов. Благодаря изменениям программа стала более ориентированной на поддержку IT-сектора в регионах, пояснили «Известиям» в «Дом.РФ».

После корректировки условий ставка по IT-ипотеке выросла с 5 до 6% годовых, а лимит сократился до 9 млн во всех регионах (раньше в городах-миллионниках он достигал 18 млн рублей). Уменьшилось и число компаний, работники которых могут рассчитывать на одобрение заявки по этой госпрограмме (теперь эти организации не только должны иметь соответствующий статус, но и быть получателями налоговых льгот).

Об изменении условий IT-ипотеки стало известно только 31 июля. Как правило, участникам рынка требуется время, чтобы перестроить кредитный конвейер, пояснил представитель Абсолют Банка. Так, «Сбер» возобновил выдачи по программе только в последнюю декаду августа, подчеркнули в пресс-службе организации.

«С учетом востребованности IT-ипотеки у специалистов из двух столиц изменения в любом случае должны были серьезно сократить ее выдачи», — пояснил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Суммарные выдачи по всем госпрограммам за сентябрь выросли на 11% и достигли 217 млрд рублей. Выдачи семейной ипотеки выросли на 15% (199 млрд рублей), а дальневосточной — упали на 38% (до 11 млрд рублей).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домашний рычаг: выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая

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