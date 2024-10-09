В МИД РФ заявили о намерении добиваться возмещения ущерба от действий Украины
Россия будет искать механизмы, позволяющие добиться компенсации ущерба, нанесенного действиями ВСУ, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Многое сейчас решается на поле боя. По мере нашего продвижения можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба», — сказал он.
Родион Мирошник отметил, что общую сумму ущерба пока назвать сложно из-за продолжающихся боевых действий. Оценкой убытков главным образом занимаются регионы, которые так или иначе затронули боевые действия.
«Есть специальные службы, созданные на уровне регионов, которые собирают эти данные. Во многих из них уже ведутся восстановительные работы за счет государства, работают фонды и другие механизмы. Но всё, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесен экономике, хозяйству и непосредственно людям», — объяснил дипломат.
Ранее руководство Курской области заявило, что урон сельскому хозяйству из-за атак ВСУ составил 85 млрд рублей.
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Начисление расплаты: Россия намерена добиваться от Украины возмещения ущерба