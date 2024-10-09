Павел Дуров анонсировал 10 новых функций в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал 10 новых функций мессенджера после обновления. Об этом 8 октября он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, обновления приложения включают в себя пять улучшений в подарках, три в хештегах. Также у пользователей будет возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.

Дуров отметил, что буквально вчера он предложил команде мессенджера варианты улучшения работы приложения и в тот же день, по его словам, были готовы макеты.

«Неудивительно, что команда Telegram сформировала то, как работают большинство современных приложений для обмена сообщениями, внеся вклад практически во все инновации в сфере коммуникаций», — заключил основатель мессенджера.

Ранее, 6 октября, Дуров сообщил, что в Telegram появились подарки, которые можно закрепить в профиле. По его словам, в мессенджере появились подарки, находящиеся в ограниченном количестве, которые в этом году можно будет конвертировать в NFT.

До этого, 4 октября, разработчики мессенджера Telegram объявили конкурс на создание в приложении нового видеоплеера. Планируется, что у мессенджера в ближайшее время появится собственный аналог видеохостинга YouTube.