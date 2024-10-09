В результате обстрелов ВСУ территории ДНР за сутки погибли три мирных жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом 9 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступили сведения о гибели трех гражданских лиц», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Так, в Никитовском районе Горловки двое мужчин погибли в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на легковой автомобиль, еще один мужчина скончался на территории АЗС. В распоряжении «Известий» появились кадры последствий атак ВСУ на Горловку.

Кроме того, в СЦКК сообщили о 17 обстрелах ВСУ на горловском направлении и двух — на донецком направлении. Всего украинскими боевиками было выпущено 58 различных единиц боеприпасов.

Ранее, 4 октября, здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ. «Известия» опубликовали видео последствий удара украинских боевиков. На кадрах видно, что в результате удара у администрации частично выбито остекление. Пострадали и железные решетки на окнах.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.