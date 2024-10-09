В Британии указали на приближение ВС РФ к главным логистическим центрам ВСУ
Российская армия приближается к главным логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Русские ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев. <…> Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов», — сказал он на своем YouTube-канале.
Меркурис уточнил, что российские военные близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть стратегически важны для будущего самой Украины. Также он обратил внимание на то, что ВСУ терпят постоянные поражения в боестолкновениях с российской армией.
Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также бойцы группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, освободив населенный пункт Золотая Нива в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.