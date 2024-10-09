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Al Mayadeen сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии

Al Mayadeen: база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
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Фото: Global Look Press/snapshot-photography/B.Shamlo vi
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В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии военная база США, расположенная в районе газового месторождения Конико, подверглась ракетному обстрелу. Об этом 8 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что в результате обстрела американской базы прозвучал взрыв. При этом информации о последствиях удара нет.

«На территории американского газового завода Конико в северной сельской местности Дейр-эз-Зор прозвучало два взрыва», — говорится в публикации.

По данным телеканала, силы международной антитеррористической коалиции во главе с США после атаки нанесли удары по нескольким деревням в провинции, которые контролируются сирийской армией.

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Ранее, 29 сентября, также сообщалось об обстреле американской военной базы возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что по базе были выпущены ракеты и беспилотники.

Об еще одном обстреле военной базы США в районе газового месторождения Конико сообщалось 29 августа. Отмечалось, что по объекту было выпущено несколько ракетных снарядов, при этом прогремели звуки сильных взрывов. Также 13 августа стало известно, что американская авиабаза в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась атаке, однако выпущенные снаряды не попали в сам объект.

13 августа телеканал CBS сообщил, что несколько военнослужащих американской армии получили ранения из-за атаки беспилотника по объекту на севере Сирии, где расположены силы США и их союзников, которые входят в международную коалицию по борьбе с экстремистами. Число пострадавших не уточняется. Однако сообщается, что часть из них получили легкие травмы и не нуждались в оказании помощи, в то время как других доставили в медучреждения для дальнейшего обследования.

До этого, 11 августа, агентство Reuters написало, что нескольким военным США и международной коалиции во главе с Вашингтоном потребовалась медпомощь после удара по объекту в Сирии. Отмечается, что в результате атаки беспилотника на объект несколько американских военнослужащих получили незначительные травмы.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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