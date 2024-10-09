Проект «Сделано в Москве» объединил уже шесть тысяч брендов

Около 500 брендов присоединились к проекту «Сделано в Москве» в третьем квартале 2024 года. Теперь число участников программы превышает 6 тыс., сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«С начала года предприниматели продали порядка 100 тыс. товаров на сумму 325 млн рублей. Только с июля по сентябрь этот показатель достиг 170 млн рублей, что втрое больше, чем за весь 2023-й», — рассказала Сергунина.

Большая часть продукции — 60% — в этом году была реализована на крупных городских мероприятиях, выставках, а также в фирменных магазинах. Так, около 400 предприятий представили товары на маркете на Болотной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Общий оборот по итогам события превысил 50 млн рублей.

Еще 40% доходов пришлось на онлайн-торговлю. С января фирменные витрины проекта появились на трех крупнейших российских маркетплейсах. Предприятиям помогают регистрировать страницы на торговых площадках, а также продвигать бренд за счет акций и рекламных кампаний. Кроме того, продукция участников проекта представлена на сайте «Сделано в Москве», который с момента запуска посетили 4 млн пользователей. Здесь доступно больше 29 тыс. различных товаров — от одежды и обуви до детских игрушек и предметов интерьера.

По предложению москвичей онлайн-шоурум дополнили познавательным контентом: статьями от экспертов, интервью с основателями компаний, видеоэкскурсиями по производствам, различными обзорами.