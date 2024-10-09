Аз воздам: в Польше вспомнили жертв Волынской резни

В 1943 году члены «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация запрещенна в РФ) зверски уничтожили на Волыни и в других регионах от 50 тыс. до 60 тысяч поляков. Еще совсем недавно, когда отношения Варшавы и Киева переживали «медовый месяц», польское государство старалось лишний раз не вспоминать события Волынской резни, так как это, мол, «льет воду на мельницу Москвы». Но сейчас концепция поменялась: Польша решительно требует от Украины покаяния за то жуткое преступление и разрешения на эксгумацию останков жертв резни. Киев не торопится дать такое разрешение, более того, предлагает начать с восстановления мемориала боевикам УПА на польской территории. Но Варшава настроена серьезно: в случае несогласия она угрожает закрыть Украине дорогу в Евросоюз. Подробности — в материале «Известий».

Ветер меняется

Минувшим летом в деревне Домостава (на юго-востоке Подкарпатского воеводства Польши) открыли памятник жертвам Волынской резни. Он изображает объятого пламенем польского орла с вырезанным на груди крестом. Внутри креста — тело ребенка, пронзенное «тризубом». На крыльях же орла указаны названия населенных пунктов, жители которых были убиты УПА. На приглашении на церемонию открытия памятника приведена цитата из Адама Мицкевича: «Если я забуду о них, ты, Боже, на небе забудь обо мне».

У этого монумента трудная судьба, ибо первоначально предполагалось, что он будет находиться отнюдь не в Домоставе. Его отлили еще в 2017 году, однако он семь лет провел на складе. Этот памятник долго не мог найти своего места, поскольку власти городов Жешув, Торунь, Еленя-Гура, Сталева-Воля отказывались размещать его на своей территории. Вплоть до самого последнего времени официальная Варшава провозглашала курс на тесную дружбу с Украиной и старалась убрать любые факторы, способные омрачить ее «медовый месяц» с Киевом. Польские либералы обвиняли скульптора Питыньского в «пропаганде жестокости». Однако староста округа Яроцин, на территории которой находится Домостава, Збигнев Вальчак оказался человеком идейным и разрешил приютить многострадальный монумент.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер Фото: Global Look Press/Michal Fludra

Открытие памятника предсказуемо вызвало злость членов многочисленной украинской общины в Польше — они в один голос заговорили о том, что монумент «разжигает межнациональную рознь». Политолог Максим Рева сказал «Известиям», что украинская диаспора «уже успела запустить щупальца» в польские органы власти — и сейчас она через своих ставленников пытается искоренить историческую память поляков. «Так, одним из тех, кто продвигает тему забвения Волынской трагедии, является нынешний заместитель министра образования и науки Польши Анджей Шептицкий, профессор Варшавского университета. Шептицкий — уроженец Украины, член Союза украинцев Польши. В своей деятельности он выступает за поддержку «групп меньшинств и дискриминированных групп» (в том числе секс-меньшинств) и публично призывает к молчанию по вопросу о геноциде населения Волыни», — рассказывает Рева.

У польских национальных патриотов возникает много вопросов к политике своих властей в отношении сохранения памяти жертв Волынской резни. Так, полгода назад житель города Эльблонг Яцек Боки сообщил, что по приказу муниципалитета был закрашен мурал с надписью «Волынь 43 — Помним», созданный в память 80-летия трагедии. До того мэрия Эльблонга отказалась назвать одну из кольцевых развязок в честь жертв Волынской резни: там сочли, что это «было бы неадекватным решением». Еще несколько месяцев назад раздавались жалобы, что память о тех событиях хранят, главным образом, сами граждане и часть правых политиков. Например, недавно в Люблине под патронажем вице-спикера сейма и депутата партии «Конфедерация» Кшиштофа Босака прошел Марш памяти Волынской резни.

Фото: Getty Images/NurPhoto

Однако в последние месяцы о необходимости вспомнить Волынь заговорили некоторые влиятельные в Польше люди. Так, бывший премьер-министр Лешек Миллер (видная фигура в среде польских леволибералов) в своем блоге осудил депутатов сейма, которые 12 июля приняли постановление о поминовении «жертв советского геноцида в отношении крымских татар в 1944 году», но совершенно не вспомнили отмечавшуюся днем раньше, 11 июля, 81-ю годовщину начала Волынской резни. Миллер не согласен с аргументом, что «не надо ворошить прошлое», поскольку «сейчас это несвоевременно на фоне российской агрессии против Украины». По словам экс-премьера, помнить о жестоко убиенных поляках на Волыни и в Восточной Галиции необходимо не только из-за самого факта геноцида, но прежде всего из-за поддерживаемого на Украине культа преступников из ОУН, УПА и дивизии СС «Галичина» (организации, запрещенные в России). Бывший глава правительства подчеркивает, что речь идет не только о том, что делали «наши соседи» во время войны, но и о том, что они делают сегодня. Как отмечает Миллер, сегодня те убийцы стали на Украине героями, а национализм — официальным трендом.

Увиливания, отговорки и лживые обещания

Строит напомнить, что в марте 2023-го тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что получил от главы Украины Владимира Зеленского заверения в том, что Киев разрешит эксгумацию жертв резни. Вопрос этот весьма актуален: Институт национальной памяти Польши подсчитал, что останки около 55 тыс. этнических поляков и 10 тыс. евреев «всё еще лежат в ямах смерти на Волыни, ожидая, когда их найдут, эксгумируют и похоронят». В итоге, однако, воз и ныне там — эксгумации не произведено. В ноябре 2023-го раздосадованный заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский предупредил, что без решения вопроса об эксгумации польских жертв на территории Украины ей нечего и мечтать о вступлении в Евросоюз. По его словам, речь идет не только о жертвах Волынской резни, но и о других погибших от рук УПА. Яблонский уточнил, что в Польше мнение по данному поводу однозначно: «Без решения этого вопроса невозможно построить долгосрочное примирение с Украиной».

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

23 июля к этой теме вернулся глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш (председатель Польской народной партии). Он сказал в эфире телеканала Polsat, что Украину нельзя принимать в Евросоюз до тех пор, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. «Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни!» — отрезал политик. Он добавил, правда, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее, по словам Косиняк-Камыша, украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу.

В конце августа Польшу посетил тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Когда его на одном из мероприятий спросили о жертвах Волынской резни, Кулеба начал лавировать. Он напомнил о проведенной поляками в 1947 году операции «Висла» — в ее рамках, в частности, состоялось принудительное переселение украинцев, представителей других национальностей и членов смешанных семей, которые, по информации органов безопасности Польши, составляли хозяйственную, мобилизационную и социальную базу для ОУН и УПА. Кулеба заявил, что у украинцев «нет проблем» с тем, чтобы продолжить процедуру эксгумации жертв Волынской резни (которая, правда, толком и не началась), вот только неплохо было бы, если бы Варшава официально почтила память украинцев, умерших на польских землях.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: Global Look Press/Yevhen Kotenko

Эти слова гостя вызвали у поляков негодование, предлагалось даже сделать Кулебу персоной нон грата. А польские чиновники начали повторять слова Косиняк-Камыша о том, что без покаяния за Волынь и эксгумации жертв этнической чистки Варшава наложит вето на принятие Украины в Евросоюз. Даже премьер-министр Дональд Туск, ранее сторонившийся этой темы, заговорил о необходимости «честного взгляда на прошлое». Противоположное мнение высказал только президент Дуда, ставленник прежней правящей партии «Право и Справедливость». Он сказал, что угрозы не пустить Украину из-за Волыни выгодны Москве, а Косиняк-Камыш своей риторикой способствует продвижению интересов РФ.

Эксгумация жертв Киеву крайне невыгодна

Недавно заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский сообщил, что вопрос эксгумации будет рассматриваться в первом разделе переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Бартошевский пригрозил, что, «если эта глава не будет закрыта, Украина не сделает ни одного шага вперед в следующих разделах». На днях в Польше побывал новый украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он, хоть и с явной неохотой, дал понять, что ради вступления в ЕС Киев готов обсуждать тему Волыни — мол, у украинцев «достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать любые, в том числе самые сложные, вопросы, в том числе с нашими ближайшими союзниками и друзьями поляками». Но Киев надеется отделаться, что называется, малой кровью.

В Институте национальной памяти (ИНП) Украины придумали хитрый ход. Там заявили, что решили воспользоваться геологоразведочными работами в Ровенской области и заодно проверить тамошние земли на предмет содержания в них костей убиенных поляков. При этом в ИНП намекнули, что на это нужны деньги — и хорошо бы, чтобы поляки их и выделили. Это предложение прокомментировал в интервью порталу Interia директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. По его мнению, украинский ИНП «не является подходящим учреждением для принятия решений в этом отношении». По словам Навроцкого, поляки ждут, что «украинские власти положительно рассмотрят наши заявления, чтобы мы могли начать работу по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше».

Фото: Getty Images/NurPhoto

Тут уж возмутился экс-директор украинского ИНП, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, сообщивший, что «Восточной Малопольшей» украинскую Галицию именовали только в 1922–1939 годах. «Таким образом украинскую Галицию вписывали в общепольский нарратив, стирали ее украинскость. Конечно, делали это не только путем переименования, но и системной политикой полонизации образования, культуры, социальной поддержки польских переселенцев», — обвиняюще сказал Вятрович. Он добавил, что употребление Навроцким термина «Восточная Малопольща» свидетельствует не о почитании памяти погибших поляков, а о сожалениях о потерянных территориях. В свою очередь, украинский историк Александр Зинченко не без злорадства предрек: «Боюсь, что Навроцкий будет долго ждать разрешения на какие-то действия на территории Восточной Малопольши. На Украине нет такого региона. Андрею Сибиге (главе МИД Украины), возможно, стоит подарить коллегам карту Украины?»

Политолог Станислав Стремидловский в беседе с «Известиями» отметил, что Ровенская область не была главным центром убийств поляков, в отличие от нынешней Луцкой области. По мнению Стремидловского, Украина не соглашается на раскопки в Луцкой области по очевидной причине. «Эксгумация показала бы целый океан черепов польских женщин и детей, пробитых вилами, топорами и косами. После таких сцен Польша бы просто взорвалась и сама бы разнесла логистический центр в Жешуве, через который осуществляется снабжение Украины западным оружием. Что стало бы с многочисленными украинскими мигрантами, ежу понятно», — отмечает Стремидловский.

Как ни странно, именно сейчас, когда у власти в Польше находится коалиция, в которой наиболее сильны либералы, Варшава в гораздо большей степени готова бороться за увековечение памяти жертв Волынской резни, чем при господстве консервативного «Права и Справедливости». Поэтому в Киеве, конечно же, хотят надеяться на возвращение «ПиС» к власти в обозримом будущем. Между тем возможным кандидатом от «Права и Справедливости» на президентских выборах, которые пройдут в следующем году, называют именно Кароля Навроцкого. «Если директор польского Института национальной памяти сможет заехать в президентский кабинет, украинское общество ждет немало исторических открытий. Навроцкий не Дуда. Кокетничать с Киевом не будет», — предрекает Станислав Стремидловский.