Автоэксперт посоветовал менять сразу все шины

Собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев рассказал 9 октября «Известиям» о том, почему не стоит заменять на автомобиле только несколько шин, а не все.

«Я не сторонник таких решений, когда меняют только пару шин, а не комплект. По сути, такое решение приведет к тому, что скупой заплатит дважды. Объясню почему. Во-первых, у резины будет не равномерный износ. Во-вторых, автовладелец так и будет менять резину по два колеса, причем в ускоренном режиме. К тому же зимняя резина ставится для эксплуатации в самые сложные температурные условия», — отметил эксперт.

По его словам, на скользкой дороге водитель с разными шинами только увеличивает риски аварии. Снижаются такие характеристики, как сцепление с дорогой и управляемость. Мало кто задумывается, но, помимо рисков и износа резины, добавится и нагрузка на многие детали автомобиля, на его механическую часть.

«Важно учесть, что замена только двух шин на полноприводном автомобиле категорически не рекомендуется. Помним и о штрафе (Пункт 5.5 ПДД РФ) за установку ошипованных и неошипованных шины даже на разные оси. На всем автомобиле должна быть резина только одного типа», — напомнил Погуляев.

Он подчеркнул, что всегда необходимо менять все четыре шины колес, ставить полностью новый комплект на авто, если уже изношен старый.

«Необходимо приобрести четыре колеса и каждую зиму, каждый сезон менять сторонами перед и зад. В этом случае будет равномерный износ резины и максимально долгий срок эксплуатации. Кроме того, зимние шины, в целом, эксплуатируются дольше, чем летние. Это связано с температурным режимом и составом резиновой смеси. Поэтому самое правильное — купить полный комплект и безопасно на нем ездить положенный срок», — заключил Погуляев.

В конце сентября технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказал «Известиям» о том, что делать, если вместо бензина в бак залили дизель. Если вы поняли, что совершили ошибку, сразу, еще в процессе заправки, то лучше не заводить авто вовсе, посоветовал он. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на станцию технического обслуживания (СТО) для промывки топливной системы, добавил эксперт.