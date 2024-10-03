Путин поручил властям уделять внимание школам и библиотекам в новых регионах

Власти РФ должны уделять внимание школам и библиотекам в новых регионах, ситуация там плачевная из-за отношения со стороны прошлых руководителей. С таким заявлением 3 октября выступил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Мы посмотрели, что на наших так называемых новых территориях: в ЛНР, ДНР, Новороссии, Херсонской области — беда просто. Прежние власти никогда не уделяли этому внимание, а мы должны, потому что это, безусловно, очень важная часть и воспитательного процесса, и получения нужных и дополнительных знаний по тем направлениям, которые человек выбирает в качестве ориентира для будущей профессии», — сказал глава государства.

Он отметил важность обновления школьных библиотек и попросил уделить особое внимание их работникам, которые выполняют чрезвычайно важную работу. Президент пообещал, что власти займутся приведением в порядок библиотек в Донбассе и Новороссии.

Также глава государства обратил внимание на то, что библиотеки должны быть площадкой для общения. Для этого должны создаваться все условия, отметил он.

«Отдельно хочу обратиться к вашим коллегам из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», — сказал Путин, обращаясь к учителям.

Ранее, 30 сентября, в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей с РФ, Путин заявил, что российские власти не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов в новых регионах.

В этот же день президент РФ сообщил, что в Донбассе и Новороссии с 2022 года восстановили почти 6 тыс. многоквартирных домов и 3,5 тыс. км дорог. Кроме того, построено и отремонтировано свыше 1,5 тыс. объектов образования, например 776 школ, 663 детских сада и 24 вуза. Также различные социальные объекты и предприятия в новых регионах РФ, по словам президента, вводятся в работу почти ежедневно.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.