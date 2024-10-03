Суд признал законным приговор экс-супругам из Курской области за госизмену

Верховный суд признал законным приговор бывшим супругам из Курской области Роману и Татьяне Сидоркиным к 13 и 17 годам лишения свободы за госизмену и подрыв объектов инфраструктуры по заданию Украины. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор, по которому Сидоркиной было назначено 13 лет общего режима, а Сидоркину 17 лет, из которых 3 года в тюрьме, а остаток в колонии строгого режима, решено оставить без изменения», — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Экс-супругам вынесли приговор летом 2023 года. Тогда следствие установило причастность Сидоркиных к передаче сведений, угрожающих безопасности РФ, и оказании иной помощи другому государству по заданию иностранной разведки, а также приготовлению к диверсии, напоминает «Газета.Ru».

Ранее, 1 октября, Амурский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который перечислял деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина будет отбыть наказание в исправительной колонии строгого режима.