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Чем отличаются уровни опасности погоды. Графика

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Для обозначения неблагоприятных погодных условий, представляющих опасность для человека и его жизнедеятельности, метеорологи используют цветовую шкалу. Обычно в ней выделяют четыре цвета: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Каждый обозначает уровень погодной опасности.

Например, потенциально опасной погоде соответствует «желтый» уровень. В это время возможны обильные осадки, грозы, молнии, возрастание порывов ветра. Из-за жаркой погоды, ливней, снегопадов и метелей объявляют «оранжевый» уровень.

Когда метеорологические явления экстремальной интенсивности и способны нанести серьезный ущерб, объявляют «красный» уровень. Его же присваивают, если одновременно наблюдается два и более опасных явлений. Зеленый цвет говорит о том, что погода не опасна. Оповещение населения в этом случае не требуется.

Также существует деление по экологическому уровню опасности. При нем учитываются не только температура воздуха, но и степень загрязнения воздуха. Уровни тоже обозначают цветом.

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