IV Конгресс молодых ученых состоится 27–29 ноября на федеральной территории «Сириус»

IV Конгресс молодых ученых состоится на федеральной территории «Сириус» 27–29 ноября 2024 года. Главной задачей IV Конгресса станет обсуждение роли и достижений российской науки в контексте международного взаимодействия со странами БРИКС и глобального развития.

«В условиях глобальных вызовов важно консолидировать усилия государств в сфере научно-технологического сотрудничества, обеспечить обмен идеями, результатами исследований. Наука не может развиваться изолированно, и в этой связи всё более важным видится взаимодействие с союзниками в рамках альянса стран БРИКС. Альянс интенсивно расширяется, соответственно, растет и научная база, и возможности научной коммуникации. Научное сотрудничество должно стать одним из приоритетов взаимодействия между партнерами внутри БРИКС. Оно уже сейчас налаживается на международных молодежных площадках, таких как Конгресс молодых ученых, а значит, обеспечивает задел на продуктивное партнерство на десятилетия вперед», — отметил советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета Десятилетия науки и технологий в России Антон Кобяков.

Также переносятся даты проведения мероприятий БРИКС в рамках предстоящего Конгресса. Форум молодых ученых стран БРИКС и Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС стартуют на федеральной территории «Сириус» с 25 ноября, а с 27 ноября с.г. дискуссии продолжатся на площадке проведения Конгресса в Научно-технологическом университете «Сириус». Мероприятия будут направлены на расширение взаимодействия молодежи стран БРИКС, развитие навыков и компетенций молодых ученых и укрепление роли научно-технической и молодежной политики стран БРИКС.

Онлайн-регистрация для представителей средств массовой информации и блогосферы продлится до 1 ноября с. г. на сайте Конгресса в разделе «СМИ»: конгресс.наука.рф. Регистрация на IV Конгресс молодых ученых действительна для посещения мероприятий БРИКС.