Около 100 госуслуг к 2030 году будут предоставляться россиянам автоматически
К 2030 году около 100 государственных услуг будут предоставляться российским гражданам в автоматическом режиме. Об этом 3 октября сообщил министр цифрового развития страны Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.
«Сейчас перед нами стоит задача 100 услуг к 2030 году оказывать в режиме проактивном, которые оформляются по уведомлению гражданина или компании. А также получать госуслугу в момент обращения», — указал глава Минцифры, чьи слова передает ТАСС.
Ранее, 23 августа, Шадаев заявил, что в сентябре в Госдуму планируется внести законопроект о запрете массовых спам-звонков. По словам главы ведомства, данная инициатива получит поддержку законодателей.