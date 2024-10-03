Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР
Мир
Во Франции предложили прекратить финансирование Украины из-за коррупции в стране
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Мир
СМИ узнали о возможном создании НАТО 49 новых боеспособных бригад
Армия
Кадыров передал для нужд СВО 100 автомобилей
Мир
Американские спецслужбы предупредили граждан о возможных угрозах 7 октября
Экономика
Глава финкомитета Госдумы посоветовал хранить деньги на рублевых вкладах
Общество
Роскачество предупредило россиян о новом виде мошенничества
Мир
СМИ сообщили о гибели преемника генсека «Хезболлы» после удара Израиля
Мир
FT узнала о рассмотрении Западом раздела Украины по модели ФРГ и ГДР
Мир
Столтенберг рассказал, как Зеленский прятался в бункерах после начала СВО
Общество
Группировку «Авангард Народной Воли» признали террористической в РФ
Армия
Вертолет Ми-28НМ нанес удары по скоплению живой силы ВСУ в курском приграничье
Мир
Экс-воспитанник детского дома в Казахстане рассказал о желании Пи Дидди его усыновить
Общество
СМИ узнали о ликвидации Большой российской энциклопедии
Общество
ФСБ задержала незаконно перешедшую границу Эстонии и РФ украинку с болторезом
Общество
Кириенко отметил систему поддержки просвещения в России

Экономист спрогнозировал курс доллара и евро на октябрь

Экономист Беляев: курс доллара может вырасти до 95 рублей к концу октября
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Курс доллара к концу октября может достигнуть 95 рублей, а курс евро — 105 рублей. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в четверг, 3 октября.

«Поскольку ничего в экономике России не меняется, в экономике США тоже, в евро тоже ничего за это время радикально не меняется, значит, не меняются и курсовые соотношения. Единственное, что надо принять во внимание, что в России продолжается достаточно серьезная инфляция, и это может привести к концу месяца к незначительному ослаблению рубля по отношению к доллару и евро», — объяснил эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее Банк России снова поднял курсы доллара и евро. Согласно данным Центробанка (ЦБ), официальная стоимость доллара 3 октября выросла на 1,15 рубля, до 94,5 рубля, евро — 104,45 рубля, прибавив 80 копеек.

При этом курс юаня увеличился до 13,56 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Это максимальный показатель с октября 2023 года, передает НСН.

Цифровой рубль
«До конца года курс может снизиться до 93–95 рублей за доллар»

6 сентября сообщалось, что Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026–2027 годов, а также пересмотрело оценки по 2024 году. Согласно данным министерства, доллар в среднем в 2024-м будет стоить 91,2 рубля, в 2025-м — 96,5 рубля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024