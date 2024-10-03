Экономист спрогнозировал курс доллара и евро на октябрь

Курс доллара к концу октября может достигнуть 95 рублей, а курс евро — 105 рублей. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в четверг, 3 октября.

«Поскольку ничего в экономике России не меняется, в экономике США тоже, в евро тоже ничего за это время радикально не меняется, значит, не меняются и курсовые соотношения. Единственное, что надо принять во внимание, что в России продолжается достаточно серьезная инфляция, и это может привести к концу месяца к незначительному ослаблению рубля по отношению к доллару и евро», — объяснил эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее Банк России снова поднял курсы доллара и евро. Согласно данным Центробанка (ЦБ), официальная стоимость доллара 3 октября выросла на 1,15 рубля, до 94,5 рубля, евро — 104,45 рубля, прибавив 80 копеек.

При этом курс юаня увеличился до 13,56 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Это максимальный показатель с октября 2023 года, передает НСН.

6 сентября сообщалось, что Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026–2027 годов, а также пересмотрело оценки по 2024 году. Согласно данным министерства, доллар в среднем в 2024-м будет стоить 91,2 рубля, в 2025-м — 96,5 рубля.