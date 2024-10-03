Что нужно знать об отопительном сезоне. Инфографика

Осенью в большинстве регионов начинается отопительный сезон. Обычно его начало приходится на период с 1 сентября по 15 октября в зависимости от погоды. Точные сроки определяют муниципальные власти.

Подача тепла происходит, когда температура воздуха падает ниже +8 градусов и держится на этой отметке в течение пяти дней. Включить отопление могут и раньше, если прогнозируется резкое похолодание. При потеплении сроки, наоборот, могут отодвинуть.

Если после объявленной даты батареи всё еще холодные, следует обратиться в управляющую компанию (УК) или теплоснабжающую организацию, чтобы выяснить причины. Часто отсутствие тепла связано с техническими неполадками на теплосетях.

Если проблема не была решена, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию по месту жительства. За простой больше допустимого периода жильцы вправе потребовать перерасчет за услугу.