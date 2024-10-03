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Концерн «Калашников» нарастил производство авиационных пушек для СВО

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Фото: commons.wikimedia.org
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Концерн «Калашников» нарастал производство одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции (СВО). Об этом 3 октября сообщили в холдинге.

В связи с увеличением заказов на авиапушки по сравнению с 2023 годом выполнение производственного плана идет строго в соответствии с графиком.

«В настоящее время ГШ-301 входит в состав вооружения истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34», — говорится в Telegram-канале.

Согласно данным концерна «Калашников», за время использования пушек в зоне СВО ни одной жалобы от заказчиков не было получено. Это подтверждает высокое качество продукции.

Одноствольная авиационная пушка ГШ-301 разработана в ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» конструкторами-оружейниками Василием Грязевым и Аркадием Шипуновым. Оружие получило неофициальное название в авиации «балерина». Пушка превосходит аналоги по точности и типу стрельбы.

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Ранее, 2 октября сообщалось, что концерн «Калашников» улучшил защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотнику СКАТ 350М. Директор дивизиона беспилотников концерна «Калашников» Александр Лихачев рассказал, что специалисты внедрили уникальное техническое решение, позволяющее переключать канал прямо в момент полета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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