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Экс-военный США отметил уязвимость F-16 перед российскими самолетами

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Старые модели F-16, которые предоставляют Украине ее союзники, не идут ни в какое сравнение с лучшими российскими самолетами. Об этом 2 октября заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис в интервью журналу The Business Insider.

По словам экс-военного, истребители, которые Киев получает от своих союзников, являются самыми современными самолетами, имеющимися сейчас в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ), и оснащены более мощными бомбами и ракетами. Однако российские самолеты по-прежнему превосходят их.

Дэвис добавил, что у F-16 «есть некоторые проблемы с дальностью полета и уязвимостью» и что «даже самые лучшие системы, которые мы сможем установить на эти самолеты, не сделают их лучше». Он отметил, что у России есть «несколько сотен довольно современных самолетов», упомянув Су-35С, предназначенный для охоты на американские самолеты-невидимки, — Су-30СМ и МиГ-31.

По словам Дэвиса, все они представляют угрозу для украинских F-16.

«Так что это проблема, и она останется проблемой», — сказал Дэвис.

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Ранее, 23 сентября, журнал The National Interest (TNI ) писал о том, что российский истребитель Су-35 более чем способен конкурировать с другими современными самолетами. Отмечалось, что в истребитель внедрены новейшие системы малозаметности, радиолокационные системы и двигательные установки.

20 сентября военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин поделился мнением, что переданные Украине истребители F-16 вряд ли прошли серьезную модернизацию. Он добавил, что ВСУ могли передать F-16 без дополнительных новшеств из опасений, что технические достижения могут оказаться в руках российских военных.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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