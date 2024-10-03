Эксперты сообщили о возобновившейся продаже жилья с дешевой ипотекой в РФ

Из-за снижения доступности рыночной ипотеки банки снова разрешили продавать ипотечные квартиры с сохранением старых ставок по кредитам для покупателей, рассказали «Известиям» 3 октября в федеральной компании «Этажи».

«Теперь можно приобрести квартиру вместе с дешевой ипотекой, а не по рыночной ставке. Такое решение способно существенно оживить спрос на рынке жилой недвижимости, поскольку у покупателей появляется шанс приобрести квартиру по ипотечной ставке продавца, заплатив банку минимальную комиссию за перевод долга с продавца на покупателя», — объяснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, продавцы жилой недвижимости, приобретавшие квартиры на волне низких ипотечных ставок, в настоящее время находятся в выгодных условиях, поскольку спрос на такие квартиры со стороны покупателей, заинтересованных в покупке готового жилья с привлечением заемных средств, резко вырастет.

В топе квартиры, которые приобретались три года назад, когда ставка по кредитам для покупки готового жилья была на уровне 8,6%, а собственники либо совсем не пользовались досрочным погашением кредита, либо делали это крайне редко и остаток суммы долга достаточно велик.

«Сейчас минимальные ставки по ипотеке на готовое жилье находятся на уровне 20%, при покупке квартиры с ипотекой, оформленной три года назад под 8,6%, ежемесячные платежи по такой ипотеке при сроке кредитования 20 лет будут ниже на 48,5%, а переплата за весь срок пользования кредитом сократится сразу на 64,3%», — посчитала эксперт.

Она уточнила, что единственная сложность заключается в том, что пока не так много банков готовы предложить такой вариант приобретения недвижимости и выбор ограничен теми объектами, которые находятся в залоге у конкретной кредитной организации. По оценкам экспертов, это около 10% всех выставленных на продажу квартир.

Ранее, 5 сентября, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.