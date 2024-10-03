ЕК сообщила о намерении подать иск против Венгрии в суд Евросоюза

Члены Европейской комиссии (ЕК) решили подать иск в суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге против Венгрии из-за принятого в стране закона «О защите суверенитета». Об этом 3 октября говорится в заявлении ЕК.

«Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон «О защите суверенитета» нарушает законодательство ЕС», — указывается в документе на сайте органа.

Комиссия подчеркнула, что в феврале и мае 2024 года в Венгрию направлялись два официальных уведомления, в которых были выражены опасения принятым документом. В ответ там заявили, что высказанные опасения необоснованны, так как «закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС».

«После тщательной оценки ответа венгерских властей Еврокомиссия подтвердила, что большинство выявленных жалоб до сих пор не рассмотрены. Эти жалобы касаются нескольких основных прав, закрепленных в Хартии ЕС. <…> Еврокомиссия также считает, что закон нарушает несколько основных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных», — уточняется в заявлении.

До этого, в феврале, ЕК обвинила Венгрию в нарушении законодательства Евросоюза из-за принятого в стране закона «О защите национального суверенитета». Новый закон запрещает кандидатам, политическим партиям и ассоциациям, участвующим в выборах, использовать иностранное финансирование для влияния или попыток повлиять на волю избирателей и вводит уголовную ответственность за нарушение данного ограничения.

Как отметила Еврокомиссия, венгерское законодательство тем самым нарушило несколько положений первичного и вторичного права ЕС и демократические ценности объединения. Кроме того, еще в декабре прошлого года Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятым Венгрией законом. Официальный представитель ведомства Мэтью Миллер заявил, что закон снабжает правительство страны «драконовскими инструментами для запугивания и наказания» оппозиции.