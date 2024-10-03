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В США число жертв урагана «Хелен» достигло 191

CNN: количество жертв урагана «Хелен» в США увеличилось до 191
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Количество жертв урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восток США, увеличилось до 191 человека, многие на сегодняшний день остаются пропавшими без вести. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил телеканал CNN.

Большая часть жертв приходится на штат Флорида, который больше всего пострадал от урагана, указано в материале. В штатах Джорджия, Алабама и Южная Каролина также зафиксировано значительное число погибших.

В результате урагана были затоплены тысячи домов, разрушены мосты и линии электропередач, что привело к масштабным перебоям в электроснабжении. Спасательные работы продолжаются, но по прогнозам специалистов количество погибших может еще увеличиться.

Как пишут авторы статьи, ураган «Хелен» принес с собой сильные ветры, ливневые дожди и разрушительные наводнения. По данным властей, это самый мощный ураган, который был во Флориде за последние 50 лет.

Как отмечается, ученые подтвердили, что изменение климата, вызванное в первую очередь выбросами от сжигания ископаемого топлива, спровоцировало такой мощный ураган. По их наблюдениям, данные природные явления становятся более интенсивными, также наблюдается увеличение количества осадков.

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29 сентября стало известно, что более 1 млн домохозяйств остались без света в американском штате Флорида из-за урагана «Хелен». Стихия обрушилась на Флориду ночью в северном регионе Биг-Бенд. Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных, при которой ветер может достигать 209–251 км/ч. В тот же день телеканал CNN сообщал, из-за урагана было отключено электричество в нескольких штатах на востоке страны, около 2,4 млн клиентов оказались без электроэнергии.

При этом тогда же американский политик, кандидат в нижнюю палату американского конгресса Лаверн Спайсер отметила, что в Вашингтоне больше заняты обсуждением ситуации на Украине, нежели решением тяжелой обстановки из-за урагана на юго-востоке США. 26 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая, и анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на сумму $2,4 млрд.

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