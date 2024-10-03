В США число жертв урагана «Хелен» достигло 191

Количество жертв урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восток США, увеличилось до 191 человека, многие на сегодняшний день остаются пропавшими без вести. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил телеканал CNN.

Большая часть жертв приходится на штат Флорида, который больше всего пострадал от урагана, указано в материале. В штатах Джорджия, Алабама и Южная Каролина также зафиксировано значительное число погибших.

В результате урагана были затоплены тысячи домов, разрушены мосты и линии электропередач, что привело к масштабным перебоям в электроснабжении. Спасательные работы продолжаются, но по прогнозам специалистов количество погибших может еще увеличиться.

Как пишут авторы статьи, ураган «Хелен» принес с собой сильные ветры, ливневые дожди и разрушительные наводнения. По данным властей, это самый мощный ураган, который был во Флориде за последние 50 лет.

Как отмечается, ученые подтвердили, что изменение климата, вызванное в первую очередь выбросами от сжигания ископаемого топлива, спровоцировало такой мощный ураган. По их наблюдениям, данные природные явления становятся более интенсивными, также наблюдается увеличение количества осадков.

29 сентября стало известно, что более 1 млн домохозяйств остались без света в американском штате Флорида из-за урагана «Хелен». Стихия обрушилась на Флориду ночью в северном регионе Биг-Бенд. Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных, при которой ветер может достигать 209–251 км/ч. В тот же день телеканал CNN сообщал, из-за урагана было отключено электричество в нескольких штатах на востоке страны, около 2,4 млн клиентов оказались без электроэнергии.

При этом тогда же американский политик, кандидат в нижнюю палату американского конгресса Лаверн Спайсер отметила, что в Вашингтоне больше заняты обсуждением ситуации на Украине, нежели решением тяжелой обстановки из-за урагана на юго-востоке США. 26 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая, и анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на сумму $2,4 млрд.