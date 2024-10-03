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СК возбудил дело против подорвавших машину с людьми солдат ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранители возбудили уголовное дело против солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавших автомобиль в Курской области, где погибли мужчина и женщина. Об этом 3 октября сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

В августе этого года украинские военнослужащие из 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны подорвали машину в селе Большое Солдатское с помощью беспилотника, к которому прикрепили взрывчатку.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывчатых устройств, совершенные организованной группой) и п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт)», — указывается в Telegram-канале военных следственных органов.

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Ранее, 27 сентября, СК РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении солдат 22-й, 80-й и 61-й бригад ВСУ. В конце августа 2024 года боевики угрожали убийством жителям Суджанского района Курской области и лишали их возможности покинуть район боевых действий.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. За всё время боевых действий в регионе ВСУ потеряли свыше 17 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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