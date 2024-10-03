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В Псковской области восстановили найденный на Введенском раскопе горшок

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Фото: t.me/psk_archaeology
dzen
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Реставратор восстановил горшок, найденный в 2023 году на Введенском раскопе в Псковской области. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает пресс-служба регионального археологического общества.

Сосуд был треснувшим из-за давления массы земли. Горшок собрали, и теперь его смогут осмотреть посетители выставки археологических находок, которая планируется в конце 2024 года на базе Археологического центра Псковской области.

По словам специалистов, найденная на раскопках керамика является одним из основных датирующих признаков. При этом целые сосуды встречаются редко, чаще всего археологам достаются лишь фрагменты, пишет Псковская лента новостей.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Выбутах Псковского района во время раскопок обнаружили фрагменты прибалтийско-финского костюма. Там же нашли кресты, лезвие косы, фрагменты удил и шпоры.

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