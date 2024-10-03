Находившуюся в розыске Интерпола россиянку экстрадировали из Турции

Гражданку России Ольгу Александрову, которая находилась в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Турции. Об этом 3 октября сообщили в пресс-центре МВД России.

Согласно данным следствия, в 2018 году Александрова похитила денежные средства клиента под предлогом их перевода на другой счет с более выгодными условиями. Ущерб составил более 150 млн рублей. С похищенными деньгами женщина скрылась за границей.

«В 2022 году благодаря задействованию каналов Интерпола ее местонахождение было установлено, она задержана на территории Турецкой Республики. Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приняли решение об экстрадиции обвиняемой», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее, 20 сентября, по требованию Генпрокуратуры России Греция экстрадировала Айрата Салахова, который находился в международном розыске за незаконный сбыт наркотиков, для приведения в исполнение заочного приговора. Мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы.