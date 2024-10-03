Экономист указал на самоубийственную энергетическую политику ЕС

Европейский союз (ЕС) ведет самоубийственную энергетическую политику, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 3 октября, отметив, что введенные в отношении РФ ограничения сказываются в том числе на конкурентоспособности европейских предприятий.

«Европейский союз ведет самоубийственную энергетическую политику. Она сейчас, может быть, проявляется не в полной мере из-за не очень высоких цен на углеводороды в мире. Но долгосрочно, безусловно, такая политика ЕС крайне негативно скажется на экономике, поскольку при любых ценах на энергоносители экономики стран должны получать сырье, энергию, нефть, нефтепродукты дешевле, чем страны, которые конкурируют с ними на равных», — отметил Чирков.

По словам эксперта, искусственные ограничения, которые выстраивает Европейский союз, сказываются на конкурентоспособности европейских предприятий. Это в том числе приводит к выводу производств в другие страны.

«Мы видим центробежные силы, которые действуют на разные виды промышленности в Европе. Абсолютно очевидно, что происходит и будет усиливаться вывод производств в другие страны, и в целом это во многом объясняется непродуманной политикой Европейского союза, потерей конкурентоспособности», — объяснил экономист.

Говоря о нефти и нефтепродуктах, он подчеркнул, что в этом случае незаконные ограничения относительно России сказываются в наибольшей степени. По его мнению, поставка российской нефти на европейские производства и поставка непосредственно нефтепродуктов в Европу могли бы исправить ситуацию.

«В нынешних условиях, когда в Европе правят баллом люди, которые мотивированы не экономическими вещами, а политическими, говорить о рациональности просто не приходится», — заключил Чирков.

Ранее в этот день агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные европейской статслужбы, сообщило, что стоимость нефтепродуктов, импортированных ЕС в январе—июле этого года, подскочила до €756 за 1 т против €462 до санкций против России. В январе—июле текущего года среднемесячные траты стран Евросоюза на нефтепродукты составили €5,9 млрд против €4,1 млрд за аналогичный период 2021-го. За этот же период объем закупок упал на 12%, до 7,9 млн т, в среднем за месяц против 8,9 млн т в 2021 году.

Президент России Владимир Путин 26 сентября на пленарном заседании Российской энергетической недели отметил, что, если покупатели на Западе решили отказаться от российских относительно дешевых энергоносителей в пользу более дорогих ресурсов — это их выбор. При этом глава государства уточнил, что РФ продолжит сотрудничество с зарубежными партнерами в сфере энергетики в международных форматах.