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«Купол Донбасса» перехватил украинский разведбеспилотник в Донецке

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» в Куйбышевском районе Донецка перехватила разведовательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Речь идет о БПЛА типа «летающее крыло», который осуществлял разведку местности. Специалисты отключили органы управления дроном и уничтожили его.

Также было выявлено место падения беспилотника. Уточняется, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не было допущено.

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Ранее, 18 сентября, в Донецке благодаря системе защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось предотвратить атаку украинского FPV-дрона на энергетический объект. Беспилотник ВСУ был снабжен самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Специалисты обезвредили дрон и на месте уничтожили боевой заряд накладным зарядом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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