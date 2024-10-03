«Купол Донбасса» перехватил украинский разведбеспилотник в Донецке
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» в Куйбышевском районе Донецка перехватила разведовательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
Речь идет о БПЛА типа «летающее крыло», который осуществлял разведку местности. Специалисты отключили органы управления дроном и уничтожили его.
Также было выявлено место падения беспилотника. Уточняется, что жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не было допущено.
Ранее, 18 сентября, в Донецке благодаря системе защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось предотвратить атаку украинского FPV-дрона на энергетический объект. Беспилотник ВСУ был снабжен самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Специалисты обезвредили дрон и на месте уничтожили боевой заряд накладным зарядом.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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