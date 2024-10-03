В «Россетях» назвали сроки завершения работ по электроснабжению тюменского села Перевалово

К 1 ноября планируется завершить плановый объем работ по электроснабжению новой очереди села Перевалово в Тюменской области, сообщили в пресс-службе компании «Россети Тюмень».

Для электроснабжения жилой застройки энергетики создают новую энергоинфраструктуру, включая высоковольтную линию электропередачи с прокладкой 14 км кабеля. Также на 30% будет расширена подстанция «Перевалово» — там установят новое силовое оборудование. По оценке энергетиков, для 2 тыс. домов поселка, отапливаемых от электрокотлов, необходимая мощность составит по меньшей мере 10 МВт.

В компании напомнили, что с 2019 по 2022 год было обеспечено электроэнергией свыше 700 новых домовладений, которые находятся в селе. Однако затем застройщик не стал заключать договор на комплексное технологическое присоединение. Вопрос был решен в июле 2024 года после жалоб собственников и при содействии региональных властей. Это позволило приступить к строительству энергетической инфраструктуры до границ поселка, а также провести мероприятия по недопущению энергодефицита после технологического присоединения всех домов, пояснили в «Россети Тюмень».