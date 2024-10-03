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Председатель парламента Грузии подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ (движение запрещено в РФ, деятельность организации признана экстремистской). Об этом он 3 октября заявил у себя в социальных сетях.

«Сегодня, согласно Конституции Грузии, я подписываю закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который не подписала Саломе Зурабишвили», — написал грузинский политик в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Папуашвили отметил, что «закон принят на основе здравого смысла и христианских ценностей». Он добавил, что признает возможную критику со стороны международных партнеров, но готов отстаивать идентичность страны и придерживаться пути ее собственного развития.

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17 сентября парламент Грузии в окончательном чтении запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола. Закон определяет вопросы, связанные с браком, усыновлением и попечительством несовершеннолетних, применением медицинских манипуляций для смены пола, указанием пола в документе, выдаваемом государством, а также с распространением информации, публичными собраниями и демонстрациями, игнорирующими биологический пол в рамках трудовых отношений.

На следующий день глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что принятый в Грузии закон еще больше уводит страну от вступления в объединение. Он также призвал отозвать закон.

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