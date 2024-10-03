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Эксперт усомнился в создании Ираном ядерной бомбы

Востоковед Сажин: Иран не создаст ядерную бомбу, но усилит уровень инфраструктуры
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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
dzen
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Иран не создаст ядерную бомбу, но доведет уровень инфраструктуры до того, чтобы была возможность быстро ее создать. Об этом 3 октября в ходе круглого стола на тему: «Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: сценарии развития ситуации» в МИЦ «Известия» заявил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«У нас всё готово, вы смотрите, давайте решать вопросы более конструктивно, чем вы предлагаете», — будут говорить иранские дипломаты», — пояснил он.

Эксперт добавил, что по данным специалистов-ядерщиков, Иран через неделю или две может начать обогащать уран до 90%. По словам спикера, перспектива создания ядерного оружия станет политическим инструментом для более выгодных позиций Ирана в переговорах.

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Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер 19 августа заявил, что Иран к концу года может объявить себя ядерной державой. В то же время он отрицательно ответил на вопрос, можно ли это подтвердить и сделать однозначный вывод, производит ли Иран ядерное оружие. Политик раскритиковал Байдена из-за того, что ситуация сложилась таким образом из-за его внешнеполитического курса.

Затем 29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена не выполнила обещаний вернуться в сделку по ядерной программе Ирана и отреклась от переговоров по данной теме, несмотря на готовность к ним Тегерана.

США 27 июня ввели новые санкции против Ирана, обосновав их «продолжающейся ядерной эскалацией». Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении отметил, что американское правительство постарается не позволить Ирану получить ядерное оружие и готово использовать все доступные меры для обеспечения этого результата.

В начале июня Россия, Китай и Иран в совместном заявлении поддержали СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и указали на то, что его положения всё еще остаются в силе. Страны выразили сожаление о выборе США, Великобритании, Франции и Германии другого пути, несмотря на обещания.

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