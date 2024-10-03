Собянин рассказал о строительстве городского центра развития

На севере Москвы будет построен новый городской центр развития. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реорганизуем территорию площадью почти 90 га в районах Беговой и Хорошевский. К работе привлекаем ведущих архитекторов и проектировщиков. Вместо устаревших производственных, коммунальных и складских объектов возведём современные кварталы. Тем самым создадим 27,6 тыс. новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 16,3 тыс. человек», — сообщил столичный градоначальник.

По словам Собянина, в новом центре развития будет строиться жилье, в том числе по программе реновации, а также необходимые для комфортного проживания социальные объекты. Так, здесь появятся школы на 2800 учеников, детские сады на 750 человек, поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на 750 посещений в смену, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и другие объекты социальной инфраструктуры. В новых современных кварталах будет воплощена концепция «15-минутного города», где все значимые объекты будут находиться в пешеходной доступности для жителей.