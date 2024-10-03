Суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Копайгородского

Суд наложил арест на имущество родственников бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича Копайгородской Я.Н., матери Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским Алексеем Сергеевичем», — говорится в Telegram-канале.

Согласно данным источника «Известий», арест наложен на квартиры, земельные участки, а также элитные иномарки, которые находятся в распоряжении родственников Копайгородского.

Суд также запретил собственником и иным владельцам совершать сделки, направленные на отчуждение имущества.

Бывшего мэра Сочи задержали в ночь на 25 сентября в зоне спецоперации, куда он некоторое время назад уехал добровольцем. В тот же день его арестовали на срок до 18 ноября. По данным источника «Известий», правоохранители провели обыски в квартирах бывшего замглавы Сочи Олега Бурылева и главы Хостинского района курорта Ивана Савина.

Копайгородскому вменяется хищение на 3,7 млн рублей, вину по предъявленному обвинению он не признал. Он занимал пост главы Сочи до 14 мая 2024 года, когда подал в отставку из-за перехода на новое место работы.

27 сентября стало известно, что Копайгородского проверят на причастность к другим преступлениям. В случае подтверждения ему будут предъявлены новые обвинения.