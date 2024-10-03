Реклама
Прямой эфир
Мир
Обострение на Ближнем Востоке стало провалом Байдена и США. И вот почему
Общество
Росавиация приостановила у «Витязь-Аэро» сертификат организации по техобслуживанию
Мир
Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью кардиохирурга Акчурина
Общество
СК РФ возбудил дело о хищениях при возведении Нахимовского училища в Калининграде
Общество
Против водителя грузовика возбудили дело за массовое ДТП в Подмосковье
Политика
В Госдуме ответили на слова Борреля о завершении конфликта на Украине за 15 дней
Авто
Рекордные продажи автотехники зафиксировали в РФ в начале октября
Общество
Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Общество
В Орле ветеран пожаловалась на угрозы внука сжечь квартиру
Общество
Аэропорт Кольцово сообщил о сбое в работе интернет-системы
Мир
Молдавия оставила только два избирательных участка в РФ на президентских выборах
Авто
Марк Цукерберг показал модифицированный для его жены Porsche Cayenne
Армия
ФСБ России обнаружила в ДНР схрон с оружием и отравляющими веществами
Армия
ВС РФ уничтожили ракетным ударом склад боеприпасов ВСУ в Сумской области
Мир
Эрдоган предрек Нетаньяху будущее Гитлера
Мир
Немецкий командир назвал сигналом для РФ присутствие сил НАТО в Литве
Общество
В Москве задержали пособника похитивших у пенсионера 8,7 млн рублей

Суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Копайгородского

0
Фото: t.me/moscowcourts
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд наложил арест на имущество родственников бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича Копайгородской Я.Н., матери Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским Алексеем Сергеевичем», — говорится в Telegram-канале.

Согласно данным источника «Известий», арест наложен на квартиры, земельные участки, а также элитные иномарки, которые находятся в распоряжении родственников Копайгородского.

Суд также запретил собственником и иным владельцам совершать сделки, направленные на отчуждение имущества.

Трудорастраты: арестованному экс-депутату Шилкину грозит до 10 лет
За что попал в СИЗО бывший топ-менеджер архангельского энергопредприятия

Бывшего мэра Сочи задержали в ночь на 25 сентября в зоне спецоперации, куда он некоторое время назад уехал добровольцем. В тот же день его арестовали на срок до 18 ноября. По данным источника «Известий», правоохранители провели обыски в квартирах бывшего замглавы Сочи Олега Бурылева и главы Хостинского района курорта Ивана Савина.

Копайгородскому вменяется хищение на 3,7 млн рублей, вину по предъявленному обвинению он не признал. Он занимал пост главы Сочи до 14 мая 2024 года, когда подал в отставку из-за перехода на новое место работы.

27 сентября стало известно, что Копайгородского проверят на причастность к другим преступлениям. В случае подтверждения ему будут предъявлены новые обвинения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024