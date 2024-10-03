Подорвавших здание администрации задержали в Херсонской области
Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ РФ) задержали двоих жителей Херсонской области, причастных к подрыву здания администрации. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно данным УФСБ, подозреваемые совершили террористический акт в октябре 2022 года. Они подорвали здание при помощи ручных гранат.
«При задержании в оборудованном злоумышленниками схроне сотрудниками регионального УФСБ изъяты: две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка, которые они планировали использовать для осуществления последующих терактов», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранительные органы возбудили в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК России («Террористический акт»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее, 26 сентября, силовики задержали шесть человек, в том числе троих подростков, причастных к поджогам на объектах ж/д и связи в трех регионах страны. За совершение данных преступлений они получили вознаграждения в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Кроме того, действия задержанных проверяются на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). По совокупности им грозит наказание от 12–20 лет до пожизненного лишения свободы.