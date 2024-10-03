Реклама
Прямой эфир
Экономика
Ковальчук заявил об ожидаемых темпах роста экономики на 2,5-2,8% в год
Экономика
Силуанов заявил об индексации пенсии на уровень инфляции с января 2025 года
Мир
Мать рэпера Пи Дидди выступила с заявлением в защиту сына
Общество
МВД предупредило о новом виде мошенничества с поддельными приказами ФСБ
Мир
В Германии заявили о намерении США «европеизировать» украинский конфликт
Мир
Лавров объявил о принятии главами МИД СНГ документа по безопасности в Евразии
Авто
Электроседан Exlantix ES сертифицировали в России
Происшествия
В Москве организатора финансовой пирамиды осудили на 12 лет
Экономика
Силуанов назвал ключевым приоритетом бюджета РФ выполнение соцобязательств
Общество
В Туве мужчину оштрафовали за сожжение около 500 га леса из-за обряда
Мир
В Британии не поддержали идею Макрона об эмбарго на поставки оружия Израилю
Мир
СМИ сообщили о разработке в Иране Пакта сопротивления на случай атаки США и Израиля
Общество
Жительница Курской области рассказала о спасении военного из-под обстрела ВСУ
Армия
Российские военные уничтожили замаскированную гаубицу M777 в Сумской области
Мир
Эстония запросила у США разрешение закупить дополнительные ракеты ATACMS
Авто
Комитет СФ одобрил закон о лишении прав на 1,5 года за скрытые номера
Мир
Президент Республики Сербской назвал Путина «человеком мира»
Мир
В СВР раскрыли план Киева по захвату Курской АЭС при вторжении в российский регион

Собянин рассказал об итогах летней городской программы спортивных мероприятий

0
Фото: t.me/blogsobyanin
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В рамках проекта «Лето в Москве» в летние месяцы 2024 года в Москве прошли более 15 тыс. спортивных мероприятий, включая тренировки во дворах, парках и на стадионах, профессиональные и любительские соревнования по разным видам спорта и мастер-классы от известных спортсменов. В общей сложности, в них приняли участие более 2 миллионов москвичей и гостей столицы, сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди наиболее крупных спортивных мероприятий лета-2024 в Москве — Фестиваль школьного спорта, ежегодный «Спортлэнд» и «Московский день физкультурника».

«Семейный фестиваль „Спортлэнд“ мы проводим каждый год, и год от года он становится все масштабнее. В этот раз он проходил на стадионе „Искра“, и здесь были представлены 70 видов спорта. Гости фестиваля могли принять участие в спортивных и творческих играх, мастер-классах и посмотреть показательные выступления», — сообщил Сергей Собянин.

Два крупных события — «День московского спорта» в Лужниках и «Ночь московского спорта» — посетили в общей сложности 357 тыс. человек, добавил столичный градоначальник. При этом в «День московского спорта» было зафиксировано два рекорда России в области массового спорта и один спортивный мировой рекорд. Так, в самой массовой в российской истории тренировке по стретчингу участвовали 1801 человек, а в самом масштабном турнире по настольному теннису на 130 столах играли 1500 участников. Мировой рекорд поставил пауэрлифтер Давид Шамей: он поднял гантель весом 151 кг.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024