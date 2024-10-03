Собянин рассказал об итогах летней городской программы спортивных мероприятий

В рамках проекта «Лето в Москве» в летние месяцы 2024 года в Москве прошли более 15 тыс. спортивных мероприятий, включая тренировки во дворах, парках и на стадионах, профессиональные и любительские соревнования по разным видам спорта и мастер-классы от известных спортсменов. В общей сложности, в них приняли участие более 2 миллионов москвичей и гостей столицы, сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди наиболее крупных спортивных мероприятий лета-2024 в Москве — Фестиваль школьного спорта, ежегодный «Спортлэнд» и «Московский день физкультурника».

«Семейный фестиваль „Спортлэнд“ мы проводим каждый год, и год от года он становится все масштабнее. В этот раз он проходил на стадионе „Искра“, и здесь были представлены 70 видов спорта. Гости фестиваля могли принять участие в спортивных и творческих играх, мастер-классах и посмотреть показательные выступления», — сообщил Сергей Собянин.

Два крупных события — «День московского спорта» в Лужниках и «Ночь московского спорта» — посетили в общей сложности 357 тыс. человек, добавил столичный градоначальник. При этом в «День московского спорта» было зафиксировано два рекорда России в области массового спорта и один спортивный мировой рекорд. Так, в самой массовой в российской истории тренировке по стретчингу участвовали 1801 человек, а в самом масштабном турнире по настольному теннису на 130 столах играли 1500 участников. Мировой рекорд поставил пауэрлифтер Давид Шамей: он поднял гантель весом 151 кг.