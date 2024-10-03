Три мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по ДНР
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 2 октября сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке пострадали три мирных жителя. «Известия» опубликовали видео последствий атаки.
На кадрах запечатлен почти полностью сгоревший после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника автомобиль. Также видно, что в результате обстрела был поврежден фасад дома: выбиты окна и двери.
«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на служебный автомобиль пострадали сотрудники Государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса» — мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Также в результате применения противником ствольной артиллерии пострадала женщина 1945 года рождения», — написал Пушилин в своем Telegram-канале
Кроме того, глава ДНР заявил, что были повреждены девять жилых домостроений и администрация городского округа Горловка.
«Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — проинформировал он.
Ранее, 1 октября, Пушилин сообщил, что один подросток погиб и еще восемь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Всего со стороны украинских боевиков было выпущено около 70 боеприпасов.
29 сентября сообщалось, что в результате атак ВСУ пострадали как минимум шесть жителей ДНР, включая ребенка. В частности, в двух районах Горловки ранения получили трое мужчин и подросток
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.