Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин в поздравлении Рахмону сообщил о встрече с ним в Москве в ближайшие дни
Мир
Кабулов заявил об отсутствии в Афганистане инклюзивного правительства
Мир
NYT рассказала об облегчении Байдена от ухода с поста президента
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Мир
Посол Ирана заявил о готовности договора с РФ о всеобъемлющем сотрудничестве
Мир
В США признали превосходство России над Германией в сфере ВПК
Мир
Трамп призвал не запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Общество
Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Армия
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Происшествия
Машина загорелась после столкновения на Киевском шоссе в Москве
Общество
В Минюсте назвали одну из причин внесения Поперечного в реестр иноагентов
Мир
Бойцы ВС РФ рассказали об использовании ВСУ дронов с термическими смесями у Днепра
Экономика
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель
Мир
Столтенберг допустил влияние выборов в США на окончание конфликта на Украине
Армия
Силы ПВО сбили 10 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями
Мир
Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в бездействии на фоне урагана «Хелен»
Армия
В Минобороны показали работу инженерных войск в Курской области
Общество
В России объемы строительства частных домов снизятся на треть
Сюжет:

ВС РФ доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местному населению в приграничном районе Курской области. Об этом 3 октября сообщили в Минобороны России.

«Командованием группировки было принято решение о том, чтобы оказать посильную возможную помощь местному населению, чьи территории подверглись безжалостным атакам противника. <...> Большинство лиц, которое здесь проживают, — это бабушки, пенсионеры, у которых нет родственников. Им некуда ехать», — рассказал заместитель командира полка по Военно-политической работе (ВПР) с позывным Политолог.

В сопровождении военной полиции военнослужащие жителям деревень и сел Курской области, куда не могут добраться гражданские волонтеры, привезли питьевую бутилированную воду, продукты питания, средства гигиены и первой необходимости.

В ответ местные жители поблагодарили военнослужащих за оказанную помощь.

«На защиту Курской области встала вся страна»
Большое количество гуманитарной помощи поступает из всех российских регионов

Ранее, 27 сентября, МЧС России сообщило, что жителям Курской области будет выплачено свыше 9 млрд рублей. На сегодняшний день разовая материальная помощь в размере 15 тыс. рублей жителям области выплачена на общую сумму почти 2 млрд рублей.

В этот же день сообщалось, что российское правительство дополнительно выделило 6,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим жителям в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости. Согласно данным кабмина, средства на помощь пострадавшим будут направлены из резервного фонда правительства. Каждый житель Курской области получит по 150 тыс. рублей.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024