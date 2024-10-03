ВС РФ доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области
Военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местному населению в приграничном районе Курской области. Об этом 3 октября сообщили в Минобороны России.
«Командованием группировки было принято решение о том, чтобы оказать посильную возможную помощь местному населению, чьи территории подверглись безжалостным атакам противника. <...> Большинство лиц, которое здесь проживают, — это бабушки, пенсионеры, у которых нет родственников. Им некуда ехать», — рассказал заместитель командира полка по Военно-политической работе (ВПР) с позывным Политолог.
В сопровождении военной полиции военнослужащие жителям деревень и сел Курской области, куда не могут добраться гражданские волонтеры, привезли питьевую бутилированную воду, продукты питания, средства гигиены и первой необходимости.
В ответ местные жители поблагодарили военнослужащих за оказанную помощь.
Ранее, 27 сентября, МЧС России сообщило, что жителям Курской области будет выплачено свыше 9 млрд рублей. На сегодняшний день разовая материальная помощь в размере 15 тыс. рублей жителям области выплачена на общую сумму почти 2 млрд рублей.
В этот же день сообщалось, что российское правительство дополнительно выделило 6,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим жителям в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости. Согласно данным кабмина, средства на помощь пострадавшим будут направлены из резервного фонда правительства. Каждый житель Курской области получит по 150 тыс. рублей.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.