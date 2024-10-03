Почта Mail заблокировала более 7 млрд спам-писем

Более 7 млрд писем со спамом и мошенничеством заблокировала почта Mail с помощью ИИ-технологий в III квартале. Об этом 2 октября сообщили «Известиям» в сервисе.

«За III квартал 2024 года почта Mail заблокировала более 7 млрд писем со спамом и мошенничеством с помощью антиспам-систем на основе ИИ. В среднем антиспам-системы за III квартал текущего года ежедневно блокировали 76 млн спам-писем», — заявили в сервисе.

Наиболее популярными видами спам-писем, которые поступали пользователям в III квартале 2024 года, стали: рассылки с поддельными инфопродуктами, например недобросовестными благотворительными сборами и другими видами кардинга — более 40% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок; сообщения с предложениями принять участие в лотереях, розыгрышах или онлайн-казино — около 38%; письма с реферальными ссылками, маскирующиеся под представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов — всего 22%.

Ранее, 26 августа, эксперты Координационного центра доменов RU/.РФ рассказали, что мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты в Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Для реализации своей схемы мошенники создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя, а затем рассылают сообщения с просьбой сдать средства на что-то нужное для класса или школы.