В Свердловской области пытались убить собирающую гумпомощь бабушку-волонтера

В Свердловской области было совершено покушение на 78-летнюю бабушку-волонтера, которая собирает гуманитарную помощь. Об этом 2 октября сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«В медиапространстве сообщается, что в Нижнем Тагиле неизвестные попытались убить 78-летнюю бабушку-волонтера, которая собирает гуманитарную помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о процессе расследования происшествия.

В субботу, 28 сентября, в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы возле продуктового магазина. Нападавший нанес женщине несколько ударов в лицо.

Ранее, 25 сентября, житель Омской области избил пенсионерку и бросил на неделю в погреб. По факту произошедшего следственным управлением Следственного комитета (СУ СК) РФ по Омской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном лишении свободы.