В общем курсе: как сохранение договоренностей ОПЕК+ повлияет на рынок

Решение стран ОПЕК+ придерживаться условий сделки о добыче нефти, принятое 2 октября, будет способствовать стабилизации рынка и закрепит котировки на уровне выше $75 за баррель . Об этом рассказали «Известиям» эксперты. Такая стоимость сырья будет комфортна для его поставщиков, считают специалисты. Участники ОПЕК+ подтвердили перенос с октября на декабрь постепенного восстановления добычи нефти в рамках альянса .

Какое решение приняли страны ОПЕК+

2 октября в ОПЕК+ прошел министерский мониторинговый комитет. Страны — участницы альянса по итогам заседания подтвердили приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти. Следующая встреча запланирована на 1 декабря , говорится в коммюнике альянса.

С I квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн баррелей в сутки. С октября эти страны должны были начать постепенно возвращать эти объемы добычи на нефтяной рынок вплоть до декабря 2025-го . Но недавно участники альянса договорились перенести с октября на декабрь постепенное восстановление добычи нефти в рамках ОПЕК+.

— Политика стран альянса способствует стабилизации ситуации на нефтяном рынке и может укрепить котировки на уровне выше $75 за баррель, что будет комфортно для поставщиков сырья , — сказал «Известиям» заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если ОПЕК+ не будет придерживаться лимитов добычи, цены на нефть могут рухнуть до $50 за баррель , предупредил накануне саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщил The Walt Street Journal.

Правда, позже в ОПЕК опровергли информацию The Wall Street Journal о существовании такого заявления саудовского министра.

За прошедший месяц нефтяные котировки показывали снижение: 3 сентября баррель Brent торговался около $77, а 30 сентября цена снизилась почти до $71,8 . При этом в первые дни октября на фоне обострения ирано-израильского конфликта котировки выросли до уровня выше $75,5 за бочку , свидетельствуют данные торгов ICE.

— Главными факторами, влияющими на цены, в ближайшие месяцы останутся ситуация на Ближнем Востоке и динамика экономического роста в Китае и Индии. Если эскалация напряженности вокруг Израиля способна подтолкнуть цены вверх, к отметке в $80 за баррель, то неуверенная статистика китайской экономики, наоборот, может опустить их ниже $70 , — полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Какие политические факторы влияют на стоимость нефти

Накануне заседания ОПЕК+ на территории Ливана началась наземная военная операция Израиля против «Хезболлы». Ранее в ходе операции «Новый порядок» ЦАХАЛ убила главу шиитского движения Хасана Насраллу и 20 других членов организации. Сообщалось, что по штаб-квартире «Хезболлы», в которой находился ее лидер, было выпущено более 80 ракет. В ответ на это Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции назвал атаку местью за убийство Насраллы.

— Теоретически Израиль может ответить Ирану напрямую, но пока этого не требуется — он уже уничтожает членов «Хезболлы» в Ливане. А для новой мировой войны нужно прямое участие двух глобальных мировых коалиций. Поэтому локальные обстрелы территорий просто немного увеличили премию в нефтяных ценах, которая может опять снизиться, если не будет новых масштабных ракетных атак , — отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом спрос и предложение нефти выглядят сбалансированными, однако эскалация ближневосточного конфликта и участие в нем нефтедобывающего Ирана могут способствовать продолжению роста цен , согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Впрочем, вице-премьер Александр Новак по итогам встречи сообщил: хотя мировой рынок и резко отреагировал на ближневосточные события, но возможная эскалация конфликта уже была заложена в цене нефти . По его мнению, в настоящее время мир выходит из периода повышенного спроса на нефть, однако страны альянса с оптимизмом смотрят на рост потребления по итогам года .

Александр Новак отметил, что рост потребления нефти в мире в этом году составит 1,8 млн баррелей в сутки . Эта цифра прозвучала на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

К 2030 году прирост потребления сырья ожидается в среднем на уровне 1,7 млн баррелей в сутки . При этом пика спроса не предвидится даже в период до 2050 года, добавил он.

— Сохранение условий договоренностей ОПЕК+ наиболее выгодно для стран с высокой зависимостью от нефтяных доходов, таких как Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива . Главное, чтобы члены ОПЕК+ не нарушали ограничения на добычу. Для России это также позитивный сценарий, поскольку он поможет удержать цены на комфортном уровне выше $70 за баррель, что важно для бюджета , — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, в условиях санкционного давления стабильные цены на нефть помогают поддерживать курс рубля , добавил специалист.