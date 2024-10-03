Универсально, но: как изменит рынок требование ЦБ использовать единый QR-код на кассе

Ограничения по числу QR-кодов на кассах могут нарушить конкуренцию на платежном рынке, считают опрошенные «Известиями» эксперты. ЦБ хочет законодательно потребовать от торговых точек, чтобы они размещали у себя только универсальный QR — код от НСПК. Банк России пытается защитить компанию, которая на 100% ему принадлежит, — эта ситуация выглядит как ультиматум другим участникам рынка, считают эксперты. Из-за этого решения кредитные организации могут потерять заметную часть комиссионных доходов. Вместе с тем, оплачивая покупки по универсальному QR через СБП, клиенты не получают кешбэк. В том, требуется ли вмешательство регулятора в ситуацию на платежном рынке, разбирались «Известия».

Почему ЦБ решил защитить универсальный QR-код

Центробанк предлагает законодательно закрепить норму об оплате покупок с помощью одного универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК на 100% принадлежит Банку России, основные продукты компании — карты «Мир» и система быстрых платежей). Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на Международном банковском форуме. В таком случае на кассе в магазине будет установлен только один код, который будет работать на единой инфраструктуре. По ее словам, этот момент важно сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля (с июля 2025 года).

Платежный рынок активно обсуждает инициативу. Требование ЦБ закрепить норму об оплате покупок универсальным QR-кодом могут сильно ухудшить конкурентность платежного рынка, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Решение регулятора ударит по комиссионным доходам банков, что скажется как на стоимости их акций, так и на выгодности их программ лояльности.

Заявление Эльвиры Набиуллиной прозвучало на фоне новостей о подписании меморандума о создании консорциума для развития единого платежного QR-кода, в который входят Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк. Крупнейшие участники платежного рынка хотят создать собственное платежное решение.

— Главная цель создания консорциума ― это в первую очередь улучшение клиентского опыта, его унификация, предоставление лучших условий как для физических лиц, так и для бизнеса, — пояснили в пресс-службе Т-Банка.

Создание единого QR-кода консорциума на базе уже существующей технологии Multi QR от «Сбера» — более оптимальный путь по внедрению подобного сервиса с точки зрения банков, считают в консорциуме. Участникам объединения не придется выстраивать дополнительную инфраструктуру, что сократило бы для них расходы. При этом, как отмечал ранее первый зампред Сбербанка Кирилл Царев, решение консорциума не означает отказа от той или иной платформы, они могут работать параллельно и быть совместимы.

В пресс-службе НСПК заявили, что инициатива ЦБ позволит сохранить баланс на платежном рынке и обеспечить всем равные условия.

— Универсальный QR-код должен основываться на решении НСПК, — подчеркнули и в пресс-службе ЦБ.

Именно НСПК способна обеспечить всем банкам вне зависимости от их размера равные условия по единым тарифам, уверены в пресс-службе регулятора. Там отметили, что сообщество отдельных игроков рынка не может этого гарантировать.

— Единый QR-код от НСПК, защищенный от рыночной конкуренции административными мерами, конечно, приведет к монополизации сегмента платежей по QR-коду, — уверен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Позиция насчет единого QR-кода похожа на рыночный ультиматум от мегарегулятора, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Изначально НСПК функционировала как суверенная платежная система, но, достигнув рыночной доли в 30%, организация начала вести себя как коммерческий игрок с претензией на доминирование. После того как из России ушли Visa и MasterCard, вообще все платежи стали идти через национальный процессинг.

— Монополизация QR-кода на уровне НСПК может заморозить развитие этого вида расчетов, — отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Вероятно, Банк России опасается ситуации, в которой потребители будут дезориентированы десятками QR-кодов. Однако она крайне маловероятна, считает Юрий Беликов. Клиенты в таком случае просто не стали бы ими пользоваться и отдали бы предпочтение более простым способам оплаты.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пока не поступали предложения проанализировать инициативу ЦБ о размещении только одного вида QR-кода на кассах на предмет недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе организации. При этом в ФАС заявили о готовности дать оценку инициативе ЦБ по единому QR-коду после анализа ситуации, если на него всё же пожалуются.

Сократит ли предложение ЦБ выплаты кешбэка от банков

— Комиссионные доходы банков будут снижаться из-за продвижения унифицированных платформ от регулятора, — предупредил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган.

Участники платежного рынка действительно могут потерять заметную часть комиссионных доходов, согласен зампред правления банка «Финам» Александр Непорожний. По его словам, это приведет к корректировке стоимости акций участников рынка из числа публичных компаний.

Последствия в итоге могут затронуть и клиентов банков, отметил Андрей Бархота. Для компенсации выпадающих доходов игроки рынка могут повысить комиссии, не связанные с платежами. С другой стороны, финансовые организации неизбежно будут стараться повысить транзакционную активность клиентов в обход инфраструктуры НСПК, стимулируя клиентов бонусами и кешбэками.

В 2023-м банки направили на программы лояльности около 290 млрд рублей, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. В этом году сумма может возрасти до 350 млрд рублей. Банки направляют рекордные суммы на программы лояльности, чтобы удержать клиентов на фоне роста доли оплаты по QR-кодам через систему быстрых платежей на рынке.

В то же время создание единой платформы с низкими комиссиями приведет к снижению издержек в экономике — это благо для общества в целом, отметил Евгений Коган. Правда, выгода в таком случае распределится неравномерно — преимущество получит именно бизнес, тогда как граждане столкнутся с ухудшением условий по программам кешбэка. Ранее генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков оценил объем недополученного россиянами кешбэка в 50 млрд рублей в год в случае оплаты по QR-коду НСПК и только по СБП.

Действия ЦБ неоднозначны: единый QR выгоден продавцам, но невыгоден банкам, от которых в конечном счете зависит развитие платежного рынка, отметил Сергей Гришунин. Монополизация может замедлить распространение этого вида платежей — потребителю будет проще переключиться на любой другой способ оплаты покупок и сохранить участие в банковских программах лояльности.

Здоровая конкуренция состоит в том, чтобы дать предложение, которое устроит всех, отметил Юрий Беликов из «Эксперт РА». Например, решение по QR-коду от консорциума банков сразу предполагает интеграцию с системой быстрых платежей (СБП) от НСПК — и для этого не потребовались действия со стороны ЦБ. Жесткое регулирование конкретно в этой ситуации просто не нужно, уверен эксперт.

Более целесообразно, чтобы какое-то время оба решения действовали параллельно и потребители «проголосовали рублем», выбирая, по какому QR-коду им удобнее и выгоднее платить, предложил экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Также вопросы у рынка вызывает тот факт, что НСПК по-прежнему принадлежит ЦБ, отметил Андрей Бархота. Было бы корректно приватизировать компанию — провести IPO и разместить ее акции на бирже, отметил Андрей Бархота. Это поможет обеспечить нейтральность регулятора в отношении ситуации на платежном рынке. Помимо того, если игроки получат крупные пакеты акций, они смогут возместить выпадающие доходы в виде дивидендов.

— Пока же вместо этого Банк России выстраивает эдакую платежную бизнес-империю, — считает Андрей Бархота.

Ситуацию с единым QR-кодом необходимо обсуждать всем сообществом банковского сектора РФ, заключил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.