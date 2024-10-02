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Суд арестовал мэра Избербаша на два месяца по делу о взятке на 3,9 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд арестовал мэра дагестанского города Избербаша Магомеда Исакова на два месяца по делу о взятке на 3,9 млн рублей. Об этом 2 октября сообщает корреспондент «Известий» в суде.

«Избрать в отношении Исакова Магомеда Курбанкадиевича 01.01.1969 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 30 ноября 2024 года включительно», — огласил судья.

По данным следствия, в 2019 году Исаков получил взятку в размере 3,9 млн рублей от застройщика за несовершение действий, входящих в его служебные полномочия действий, связанных с отменой разрешения на строительство дома на территории города.

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