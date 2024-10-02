Суд арестовал мэра Избербаша на два месяца по делу о взятке на 3,9 млн рублей

Суд арестовал мэра дагестанского города Избербаша Магомеда Исакова на два месяца по делу о взятке на 3,9 млн рублей. Об этом 2 октября сообщает корреспондент «Известий» в суде.

«Избрать в отношении Исакова Магомеда Курбанкадиевича 01.01.1969 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 30 ноября 2024 года включительно», — огласил судья.

По данным следствия, в 2019 году Исаков получил взятку в размере 3,9 млн рублей от застройщика за несовершение действий, входящих в его служебные полномочия действий, связанных с отменой разрешения на строительство дома на территории города.

Ранее, 25 сентября, бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в зоне спецоперации, куда он некоторое время назад уехал добровольцем. В тот же день его арестовали на срок до 18 ноября. Копайгородскому вменяется хищение 3,7 млн рублей, вину по предъявленному обвинению он не признал. Он занимал пост главы Сочи до 14 мая 2024 года, когда подал в отставку из-за перехода на новое место работы.