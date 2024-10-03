«Нет понятия идеального штурма, каждая операция планируется индивидуально»

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин в поздравлении Рахмону сообщил о встрече с ним в Москве в ближайшие дни
Мир
Кабулов заявил об отсутствии в Афганистане инклюзивного правительства
Мир
NYT рассказала об облегчении Байдена от ухода с поста президента
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Мир
Посол Ирана заявил о готовности договора с РФ о всеобъемлющем сотрудничестве
Мир
В США признали превосходство России над Германией в сфере ВПК
Мир
Трамп призвал не запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Общество
Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Армия
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Происшествия
Машина загорелась после столкновения на Киевском шоссе в Москве
Общество
В Минюсте назвали одну из причин внесения Поперечного в реестр иноагентов
Мир
Бойцы ВС РФ рассказали об использовании ВСУ дронов с термическими смесями у Днепра
Экономика
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель
Мир
Столтенберг допустил влияние выборов в США на окончание конфликта на Украине
Армия
Силы ПВО сбили 10 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями
Мир
Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в бездействии на фоне урагана «Хелен»
Армия
В Минобороны показали работу инженерных войск в Курской области
Общество
В России объемы строительства частных домов снизятся на треть
/

«Нет понятия идеального штурма, каждая операция планируется индивидуально»

Как новобранцы учатся навыкам ближнего боя на полигоне в ДНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Опыт СВО оказывает значительное влияние на боевую подготовку. Сейчас штурмовики-добровольцы отрабатывают ближний бой в замкнутых пространствах окопов и зданий, подход групп к опорникам, зачистку, эвакуацию раненых и многие другие специфические упражнения. «Известия» побывали на одном из полигонов группировки «Центр» и узнали, как новобранцы тренируют жизненно важные навыки под руководством инструкторов с боевым опытом.

«Здесь просто вместо вил оружие»

До СВО я был обычным слесарем. Обычный крестьянин. Срочную службу не проходил, поэтому сейчас маленько тяжело, но к званиям и ко всему привык. Физический труд меня не пугает. Я жил в деревне, там картошка, дрова, сено, к этому я привычен. Здесь просто вместо вил оружие, — рассказал пулеметчик с позывным Слесарь.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В зону боевых действий он прибыл недавно. Видя преступления украинских формирований, как отец троих детей принял решение пойти добровольцем.

По его словам, тренировки проходят каждый день. В один день новобранцы отрабатывают взаимодействий с боевыми машинами пехоты, в другой день уделяют внимание борьбе с беспилотниками. В частности, тренируются вести огонь по дрону с помощью тарелочек для стендовой стрельбы. А также маскироваться и скрытно передвигаться, оставаясь незаметными для БПЛА врага.

«Эти события для меня не чужие»

Сегодня отрабатываем с боевыми патронами и гранатами штурм окопов. Это даeт понимание, как вести себя в реальном бою, — заходим, и каждый знает свое место и задачу, — объяснил командир отделения с позывным Манси.

Кроме непосредственного слаживания групп тем, у кого нет боевого опыта, важно привыкнуть к звукам стрельбы и взрывов рядом, отметил он.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Манси из Ханты-Мансийского автономного округа и с молодости хотел попасть в армию. Сейчас ему 30 лет, он доброволец в зоне СВО. Он говорит, что его малая родина — один из регионов России, куда распределяли большое количество специалистов в советское время из Украинской ССР. Поэтому за событиями на Украине и войной на Донбассе многие жители там следят еще с 2014 года.

Я с 2014 года слежу за ситуацией. И не просто наслышан, а давно знаю, что здесь происходит. Эти события для меня не чужие. У меня родные по отцовской линии отсюда, прадед отсюда во Вторую мировую в Туркмению эвакуировал завод, — объясняет Манси.

Ответный поход: что дает Российской армии освобождение Украинска
Военные эксперты назвали следующие цели наступления ВС РФ на донецком направлении

Совмещение «старой» школы и «новой»

СВО как первая война с крупными общевойсковыми действиями и штурмами подготовленных позиций после долгого периода локальных войн и антитеррористических операций привела к тому, что одновременно в ход идут старые тактические приемы, и наработки 1980-х годов прошлого века, и более ранние. При этом на ходу внедряется последний опыт, поскольку картина боев меняется постоянно.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Совмещение «старого» и «нового». Так, из старой школы мы берем опыт перемещения на бронетехнике, движение по траншее. Но в любом случае всегда необходимы «довороты» в тактическом плане, так как сейчас появились FVP-дроны. И нет понятия идеального штурма. Я считаю, что важно действовать стремительно, слаженно и внимательно, — рассказывает боец с позывным Потап.

Каждая траншея, каждый населенный пункт имеет свои отличия, и поэтому каждая штурмовая операция планируется индивидуально, без определенного шаблона, утончил он.

Коррективные усилия: новые дроны «Альбатрос» появились в зоне СВО
БПЛА помогают артиллеристам искать и уничтожать цели

Внимание и индивидуальный подход

Добровольцы приходят с разным уровнем опыта и подготовки. Поэтому даже при условии общих занятий, нужно внимание и индивидуальный подход к каждому.

Кто справляется получше, мы ему даем чуть-чуть больше заданий для отработки разных навыков. А после успешного прохождения боевой подготовки можем и специальность ему изменить. Допустим, обычного стрелка сделать стрелком-санитаром или саниструктором, — подчеркнул Потап.

В сегодняшних условиях, когда эвакуация штурмовиков в случае ранения предельно затруднена и часто происходит только с наступлением темноты, должности, связанные с оказанием первой помощи, очень важны.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Уже на этапе формирования штурмовых групп бойцы после индивидуальной подготовки распределяется так, чтобы получился равный уровень. Сам Потап имеет не только военное образование и опыт службы, но и практические знания, так как уже участвовал в захвате укрепленных опорных пунктов.

Новосибирское высшее военное командное училище, факультет применения подразделений войсковой разведки. Лучшее училище в России! В зоне СВО я нахожусь уже примерно год и три месяца, боевого опыта хватило еще начиная со сватовско-кременного направления. В дальнейшем, когда только переместились сюда (на авдеевское направление. — «Известия»), получил орден Мужества за взятие опорного пункта, — поделился боец.

Сбитые налетчики: как изменились задачи бойцов-зенитчиков по ходу СВО
Вместо вертолетов и самолетов основными целями ПВО стали беспилотники

НАТО учится на штурмах наших бойцов

На построенных для занятий окопах наблюдаем, как, спешившись с боевой машины, группа заходит на позиции и начинает зачистку. БМП продолжает вести огонь из пушки, работая по своим целям, а на пути штурмовиков «хлопают» взрывпакеты.

После успешной зачистки начинается эвакуация условно раненого с оказанием ему помощи и погрузкой на броню или багги. Бойцам необходимо уметь работать со всеми видами транспорта, в зависимости от обстановки важнее может оказаться либо защита пушки БМП, либо скорость движения багги.

вс рф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Стоит отметить, что к опыту боев малыми группами на оборудованных опорных пунктах с окопами и блиндажами присматриваются и в НАТО. Почти на всех проходящих в последний год учениях в Европе и США можно увидеть отработку сценариев штурма лесополос и окопов, как по старым наставлениям, так и с учетом опыта СВО. Кроме того, бой в траншеях стал частью программы обучения резервистов в армии Великобритании.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир